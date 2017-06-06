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حريق محدود بمدرسة كيلوباترا الثانوية شرقي الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

حريق محدود بمدرسة كيلوباترا الثانوية شرقي الإسكندرية

03:57 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

حريق محدود بمدرسة كيلوباترا الثانوية شرقي الإسكندرية

ارشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

اندلع حريق، عصر اليوم الثلاثاء، داخل مدرسة كيلوباترا شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير الأمن إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمدرسة كيلوباترا الثانوية بشارع بور سعيد دائرة قسم شرطة سيدي جابر، فانتقلت على إثره قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية وقوع حريق في مسرح المدرسة، والذي يرجح أن يكون ناتج عن ماس كهربائي، فيما لا تزال قوات الإطفاء تحاول محاصرة ألسنة اللهب للسيطرة عليها.

من جانبه أوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية أن المدرسة كانت خالية من الطلاب أثناء وقوع الحريق، وأن عدد من العاملين بالمدرسة كانوا متواجدين ولم يصاب أحد بأذى حتى الآن.

وحصل "مصراوي" على مقطع يرصد جانبًا من الحريق المندلع في مدرسة كليوباترا، تظهر خلاله ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من أحد المباني الملحقة بها، في الوقت الذي ارتفعت أصوات سيارات الإسعاف والمطافي التي حضرت لموقع الحادث.

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