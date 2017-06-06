"المركزي للمحاسبات" يكشف مخالفات مالية بجهاز تتمية التجارة الداخلية في التموين
"المركزي للمحاسبات" يكشف مخالفات مالية بجهاز تتمية التجارة الداخلية في التموين
03:43 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
كتب- احمد علي
قال خالد محمد، وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين حصل على مبلغ 600 مليون جنيه، وجّه منها 300 مليون للجهاز التنفيذى التابع لوزارة الصناعة لإدخال مرافق لأراض تم تخصيصها ولم يتسلمها الجهاز، ولأراض أخرى لم يتم تخصيصها من الأساس، في واقعة يشوبها مخالفات.
وقال محمد في كلمته باجتماع مجلس النواب، أنه تم مبلغ 192 مليون جنيه لشركة الصالحية للاستثمار والتنمية والاستصلاح الزراعي لشراء أراضي لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية، لافتا إلى أنه على الرغم من توجيه المبالغ لشركة الصالحية، فإنها حصلت على قرض من بنك الاستثمار لشراء تلك الأراضي للجهاز وحملت فوائده على جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأوضح خالد محمد أن هناك أعباء إضافية تبلغ 45 مليون جنيه زيادة عن سعر الأرض تم تحميلها على موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية نتيجة التعاقد مع شركة الصالحية على تلك الأراضى، لافتًا إلى أن التعاقد يشوبه الشبهات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، لمراجعة كل الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه.
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