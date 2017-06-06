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روسيا ترفض دفع مستحقات سنوية لمجلس أوروبا على خلفية نزاع أوكرانيا

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مصراوي Masrawy

روسيا ترفض دفع مستحقات سنوية لمجلس أوروبا على خلفية نزاع أوكرانيا

03:41 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

روسيا ترفض دفع مستحقات سنوية لمجلس أوروبا على خلفية نزاع أوكرانيا

موسكو (د ب أ)
أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء أنها رفضت دفع مستحقات تبلغ نحو 11 مليون يورو (4ر12 مليون دولار) لمجلس أوروبا ،وهي دفعة ثالثة من التمويل السنوي المستحق على روسيا، وذلك على خلفية القيود المفروضة على الدولة بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في تعليقات نقلها الإعلام المحلي إن التمويل السنوي يسدد على دفعات . هناك دفعة ثالثة مستحقة في نهاية العام لم يتم تحويلها".

وفقد الوفد الروسي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الكثير من سلطته الأساسية ،بما في ذلك الحق في التصويت، في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا .

وأشار مجلس أوروبا ،الذي تتمثل مهمته في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، إلى أن روسيا أطلقت تهديدات مماثلة مرارا قبل ذلك .

وقال المتحدث باسم مجلس أوروبا ،دانيل هولتجن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"هذه ليست المرة الأولى التي نقرأ فيها مثل هذا الشيء في الصحافة الروسية ... ومع ذلك ، لا يمكن أن نؤكد أن السلطات الروسية قد أبلغت مجلس أوروبا بذلك".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم ،والتي يوجد بها قاعدة بحرية روسية كبيرة، وأيدت ،على الأقل بالقول، حركة انفصالية في مناطق من شرق أوكرانيا ،وذلك ردا على الإطاحة بالرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من روسيا وسط احتجاجات حاشدة دعت إلى علاقات أقرب مع الغرب.

وأدانت روسيا الإطاحة بيانوكوفيتش ووصفتها بأنها انقلاب مدعوم من الغرب. ولقي نحو 10 آلاف شخص حتفهم جراء الصراع في شرق أوكرانيا ،حسب تقديرات الأمم المتحدة.

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