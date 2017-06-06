التعليم: لم نتخذ أي إجراءات بشأن الطلاب المصريين في قطر حتى الآن
التعليم: لم نتخذ أي إجراءات بشأن الطلاب المصريين في قطر حتى الآن
03:32 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
الدكتور رضا حجازي
كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن تجاه الطلاب المصريين بدولة قطر، مشيرًا إلى أنه قرار سياسي ولم يصل إلى الوزارة أي توصية حتى الآن.
كانت السعودية، ومصر، والبحرين، والإمارات، واليمن، والمالديف، ومورشيوس، أعلنت أمس الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمين الدوحة بدعم "الإرهاب"، والتدخل في شؤون الدول العربية.
وقال مصدر مطلع بالوزارة، إن أول إجراء قد يتم اتخاذه، هو حصر أعداد المعلمين والطلاب المقيمين بقطر، لتوفيق أوضاعهم إذا عادوا إلى مصر، مشيرًا إلى أن حالتهم لن تختلف كثيرًا عن المصريين الذين عادوا من ليبيا واليمن.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن امتحانات نهاية العام بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج، انتهت منذ أبريل الماضي، ومن المقرر أن تعلن الوزارة النتائج خلال الفترة القريبة المقبلة، وبالتالي فإن أي إجراء بشأن الطلاب المصريين بالخارج سيكون مع بداية العام الدراسي الجديد.
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