مقتل 7 وإصابة 15 في هجوم على مسجد كبير غربي أفغانستان

كابول (د ب أ)

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرين إثر وقوع انفجار قبالة مسجد كبير في مدينة هيرات غربي أفغانستان عقب ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الأحد واليسادا إن القنبلة كانت مخبأة داخل دراجة بخارية كانت موضوعة أمام أحد مداخل المسجد مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن مسجد "الجمعة" الذي وقع أمامه الانفجار أكبر مسجد في المدينة ويفد إليه يوميا آلاف المصلين.

وتم بناء هذا المسجد المزخرف بدرجات متعددة من اللونين الأزرق والفيروزي في القرن الثالث عشر ويعتبر من المعالم المميزة في أفغانستان.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد كثيف لدخان أسود فوق أجزاء من المسجد وتسرب أدخنة إلى داخل أروقة المسجد.

ولم تتضح حتى الآن هوية منفذي الهجوم.

يذكر أن حركة طالبان أعلنت صباح اليوم مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كابول. وسقط الصاروخ في باحة السفارة الهندية ولم يتسبب في أي إصابات.

تجدر الإشارة إلى أن ممثلي أكثر من 20 دولة شاركوا اليوم في العاصمة كابول في مؤتمر للسلام والأمن.

وقُتل نحو 180 شخصا وأصيب نحو 600 آخرين في هجومين دمويين وقعا في كابول الأسبوع الماضي.