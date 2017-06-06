الطيب لسفير البحرين: المنطقة العربية تحتاج لجهود لإنقاذ شبابها من التطرف
الطيب لسفير البحرين: المنطقة العربية تحتاج لجهود لإنقاذ شبابها من التطرف
03:28 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
شيخ الأزهر يستقبل سفير البحرين
كتب - محمود مصطفى:
استقبل اليوم الدكتور أحمد الطَّيِّب، شيخ الأزهر الشريف، راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين بالقاهرة.
وأكد الإمام الأكبر، عمق العلاقات التي تربط بين الأزهر الشريف والبحرين، وعلى تقديره للدور الذي يقوم به العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة في خدمة قضايا العروبة والإسلام.
وأشار إلى أنَّ ما تمرُّ به الأمة العربية والإسلامية يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لحماية الشباب من السقوط في براثن التيارات الفكرية المنحرفة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف أن البعض يستغل مناطق التوترات العرقية والطائفية لتحقيق أطماعه ومصالحه الشخصية، لافتًا إلى أن الأزهر على استعداد لتقديم الدعم الكامل للبحرين الشقيقة في مجال التعليم والدعوة، والتعاون من أجل مجابهة الأفكار الطائفية والمتطرفة.
من جانبه، نقل سفير البحرين تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للإمام الأكبر، مشيدًا بدوره في خدمة الإسلام ونشر ثقافة الحوار من أجل السلام على كافة المستويات التي هي محل تقدير واهتمام من الجميع إقليميًّا ودوليًّا.
وأكد سفير البحرين، على أهمية الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في مكافحة التطرف علي المستوي المحلي والدولي.
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