ضياء رشوان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات

كتبت-ياسمين محفوظ وهاجر حسني:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بتعيين ضياء رشوان رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.

وكان يشغل ضياء رشوان منصب نقيب الصحفيين في الفترة ما بين عامي 2013 حتي 2015 ،كما يشغل مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية فضلا عن عضويته بالهيئة الوطنية للصحافة

من جانبه قال عصام فرج، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن ضياء رشوان عضو الهيئة يجوز له الاحتفاظ بعضوية الهيئة رغم تعيينه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إذا لم يكن هناك تعارض بين المنصبين.

وأضاف فرج في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن معظم أعضاء النقابة يعملون في وظائف أخرى كأساتذة في الجامعة، ويكون التعارض فقط في تشابه المناصب مثلما حدث مع علاء ثابت عضو الهيئة عندما تم تعيينه رئيس تحرير الأهرام، مما اضطرت لتقديم استقالته.

وتابع: "منصب الرئيس فقط هو ما يتطلب تفرغ مثل كرم جبر رئيس الهيئة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام حتى لا تتعارض مناصبهم"