طلاب الثانوية في الإسماعيلية: امتحان الألماني جاء سهلًا عدا سؤال "القطعة"
طلاب الثانوية في الإسماعيلية: امتحان الألماني جاء سهلًا عدا سؤال "القطعة"
03:12 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
ارتياح الطلاب لامتحان اللغة الألمانية
الإسماعيلية_انجي هيبة:
عبّر طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية عن سعادتهم بامتحان اللغة الأجنبية الثانية لشعبتى العلمي والأدبي، اليوم الثلاثاء، مؤكدين سهولة الامتحانات ومناسبتها للوقت المخصص للإجابة.
وقال الطالب محمد حسين، شعبة أدبي، إن امتحان اللغة الفرنسية جاء سهلاً للغاية، ولم يتضمن أية أسئلة صعبة أو معقدة، كما أن امتحان الاقتصاد كان سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط.
وأضافت الطالبة سعاد الحسن بشعبة أدبي: "رغم سهولة امتحان اللغة الفرنسية إلا أنه كان يتضمن جزئيات صعبة إلى حد ما، ومنها سؤال القطعة وجزئية في سؤال المواقف".
وتابعت الطالبة لمياء مصطفى: "امتحان اللغة الألمانية جاء سهلًا عدا السؤال الخاص بالقطعة والذي جاء صعبًا إلى حد ما".
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