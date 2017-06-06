التعليم: قانون الإخلال بأعمال الامتحانات يسمح لنا بتحويل الطلاب للنيابة

كتبت- ياسمين محمد:

قال علاء عيد مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه وفقًا لقانون الإخلال بأعمال الامتحانات رقم 101 لسنة 2015، فإنه يحق للوزارة تحويل الطالب الذي نشر أو أذاع أو روج للامتحان للنيابة العامة.

يأتي هذا على عكس ما صرح به الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بأنه لن يتم تحويل الطلاب المتورطين في الغش الالكتروني للنيابة العامة، لأن قانون الطفل يمنع ذلك، وسيتم الاقتصار على تطبيق القانون رقم 500 وتعديلاته بشأن حالات الحرمان من الامتحان عليهم، بحيث تصل عقوبتهم للحرمان من الامتحان لمدة عام.

وأوضح عيد، أن القانون رقم 101 نص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيهًا، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج، الامتحانات".

وأضاف أن قانون الطفل فرق بين 3 مراحل عمرية هي:

1- من لم يتجاوز سنه 15 سنة، وهذا الطفل لا يطبق عليه عقوبات جنائية، فقط مجموعة تدابير مثل التوبيخ.

2- السن من 15 إلى 16 سنة، وهذا الطفل يشترط ألا توقع عليه عقوبات: الإعدام، السجن المؤبد، والسجن المشدد، ولكن يوقع عليه تدابير أخرى.

3- السن من 16 إلى 18 سنة، وهي المرحلة العمرية لطالب الثانوية العامة، ويجوز للمحكمة الحكم على هذا الطفل بالحبس أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية.

وأوضح حجازي، أن دور وزارة التربية والتعليم قاصر على تحويل الطالب المتورط في الغش الالكتروني إلى النيابة العامة، بعد العرض على رئيس الامتحانات، ووزير التربية والتعليم، ومن شأن النيابة أن تتخذ إجراء من ثلاثة: "أمر بالحفظ، أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو الإحالة للمحكمة" .