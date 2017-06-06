أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تقرير "القوى العاملة" من الدوحة: لا قرارات ضد العمالة المصرية في قطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقرير "القوى العاملة" من الدوحة: لا قرارات ضد العمالة المصرية في قطر

03:05 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

​محمد سعفان وزير القوي العاملة

كتبت - نورا ممدوح:

تلقي محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرًا عاجلًا اليوم الثلاثاء، من المستشار العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة هشام كامل، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن المصريين المقيمين بقطر، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم حتى الآن.

وأكد المستشار العمالي، أن الوضع لم يتغير بسبب قطع العلاقات وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أي قرارات ضد الجالية المصرية -بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وقال كامل، إن "هذا على المستوى الرسمى، أما علي المستوى الشعبي لم يرد أي معلومات عن تغيير في واقع العمالة الموجودة حتى الآن".

وأشار المستشار العمالي في تقريره إلى توقف رحلات للطيران، والشركة القطرية إلى القاهرة، منوها إلى أن هناك طيران ترانزيت فقط لنقل المصريين سواء عن طريق الكويت أو سلطنة عمان.

وأشار مستشار وزارة القوى العاملة، إلى أنه رصد مواطنون كانوا حاجزين من قبل لقضاء إجازة الصيف في مصر، على شركات الطيران إلا أنه تم تعديل التذاكر إلى "ترانزيت" مما يتطلب معهم تغيير التذاكر بتكلفة أكبر ومثال ذلك.

ولفت إلى أن التذكرة التي كانت بمبلغ 820 ريالًا قطريًا، دفع المواطن 1280 ريالا إضافية للنزول إلى لبنان ترانزيت 12 ساعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عمرو موسى: إذا فشلت الوساطة مع قطر سنشهد استقطابا حادا في الخليج

    عمرو موسى: إذا فشلت الوساطة مع قطر سنشهد استقطابا حادا في الخليج

    أخبار
  • أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية يغادر القاهرة متجهًا إلى الكويت

    أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية يغادر القاهرة متجهًا إلى الكويت

    أخبار
  • مصطفى بكري تعليقًا على مساعي المصالحة مع قطر:

    مصطفى بكري تعليقًا على مساعي المصالحة مع قطر: "زمن الوساطة انتهى"

    أخبار

  • "القوى العاملة": لم يصدر أي قرار قطري ضد العمالة المصرية حتى الآن

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الفرنسية.. والتعليم: سنتأكد منأخبار

  • بعد قطع العلاقات.. قصة مصري غادر عمله في قطر دون رجعة

    بعد قطع العلاقات.. قصة مصري غادر عمله في قطر دون رجعةأخبار

  • قطر: مستعدون لقبول الوساطة.. وتميم أرجأ خطابه لهذا السبب

    قطر: مستعدون لقبول الوساطة.. وتميم أرجأ خطابه لهذا السببأخبار

  • انفراد| تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل

    انفراد| تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل "مجند مدينة نصر"أخبار

  • السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرة

    السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرةأخبار

  • تعرف على عدد سكان قطر الأصليين

    تعرف على عدد سكان قطر الأصليينهو وهي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: المصريون القدماء كانوا يطلقون على البحر (يم) والقرآن الكريم أخبر بذلك

الشيخ خالد الجندي: المصريون القدماء كانوا يطلقون على البحر (يم) والقرآن الكريم أخبر بذلك

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد