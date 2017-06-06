تقرير "القوى العاملة" من الدوحة: لا قرارات ضد العمالة المصرية في قطر

كتبت - نورا ممدوح:

تلقي محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرًا عاجلًا اليوم الثلاثاء، من المستشار العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة هشام كامل، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن المصريين المقيمين بقطر، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم حتى الآن.

وأكد المستشار العمالي، أن الوضع لم يتغير بسبب قطع العلاقات وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أي قرارات ضد الجالية المصرية -بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وقال كامل، إن "هذا على المستوى الرسمى، أما علي المستوى الشعبي لم يرد أي معلومات عن تغيير في واقع العمالة الموجودة حتى الآن".

وأشار المستشار العمالي في تقريره إلى توقف رحلات مصر للطيران، والشركة القطرية إلى القاهرة، منوها إلى أن هناك طيران ترانزيت فقط لنقل المصريين سواء عن طريق الكويت أو سلطنة عمان.

وأشار مستشار وزارة القوى العاملة، إلى أنه رصد مواطنون كانوا حاجزين من قبل لقضاء إجازة الصيف في مصر، على شركات الطيران إلا أنه تم تعديل التذاكر إلى "ترانزيت" مما يتطلب معهم تغيير التذاكر بتكلفة أكبر ومثال ذلك.

ولفت إلى أن التذكرة التي كانت بمبلغ 820 ريالًا قطريًا، دفع المواطن 1280 ريالا إضافية للنزول إلى لبنان ترانزيت 12 ساعة.