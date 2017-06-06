أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حريق بمدرسة في الإسكندرية.. ومدير الحماية المدنية: أنا مش فاضيلكم

Google+ Print
حريق بمدرسة في الإسكندرية.. ومدير الحماية المدنية: أنا مش فاضيلكم حريق بمدرسة في الإسكندرية.. ومدير الحماية المدنية: أنا مش فاضيلكم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شب حريق  بمدرسة كيلوباترا شرق الإسكندرية، عصر اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الهلع والفزع بين العاملين وسكان المنطقة دون معرفة أسباب الحريق، بينما انتقد الأهالى ما اسموه بـ "التقصير" بسبب تأخر وصول الحماية المدنية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً بوقوع حريق بإحدى المدارس بعد تصاعد كثيف للأدخنة من داخل المدرسة، أكدت مصادر تعليمية أن الحريق شب بمسرح المدرسة.

من جانبه رفض العميد فؤاد الغنيمى، رئيس الحماية المدنية، الإدلاء بأى معلومات عن أسباب الحريق وحدوثه وعما إذا كان هناك ضحايا من عدمه والرد على شكوى تأخر وصول الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

شاهد أيضا

كما هاجم الغنيمي الصحافة خلال حديثه الاتصال مع "التحرير" قائلاً: "صحافة إيه وبتاع إيه؟، هو أنا فاضى لحد"، وأنهى المكالمة مع محرر الموقع بشكل غير لائق بالمرة.

من جانبه أكد الدكتور، جمعة ذكرى أنصارى، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن المدرسة التى وقع بها الحريق ليس بها لجان ثانوية عامة ولم ترد أنباء عن وقوع إى إصابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا