حريق بمدرسة في الإسكندرية.. ومدير الحماية المدنية: أنا مش فاضيلكم

التحرير

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شب حريق بمدرسة كيلوباترا شرق الإسكندرية، عصر اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الهلع والفزع بين العاملين وسكان المنطقة دون معرفة أسباب الحريق، بينما انتقد الأهالى ما اسموه بـ "التقصير" بسبب تأخر وصول الحماية المدنية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً بوقوع حريق بإحدى المدارس بعد تصاعد كثيف للأدخنة من داخل المدرسة، أكدت مصادر تعليمية أن الحريق شب بمسرح المدرسة.

من جانبه رفض العميد فؤاد الغنيمى، رئيس الحماية المدنية، الإدلاء بأى معلومات عن أسباب الحريق وحدوثه وعما إذا كان هناك ضحايا من عدمه والرد على شكوى تأخر وصول الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

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كما هاجم الغنيمي الصحافة خلال حديثه الاتصال مع "التحرير" قائلاً: "صحافة إيه وبتاع إيه؟، هو أنا فاضى لحد"، وأنهى المكالمة مع محرر الموقع بشكل غير لائق بالمرة.

من جانبه أكد الدكتور، جمعة ذكرى أنصارى، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن المدرسة التى وقع بها الحريق ليس بها لجان ثانوية عامة ولم ترد أنباء عن وقوع إى إصابات.