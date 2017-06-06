رشوان: سعيد باختياري رئيسًا للإستعلامات.. ومستمر بـ«الوطنية للصحافة»

التحرير

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«سعيد بتكليف الرئيس لي فى هذا المنصب»، هكذا قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، تعليقا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليفه لترأس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.

وأضاف رشوان فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، القرار لايتعارض مع منصبه الحالي كعضو للهيئة الوطنية للصحافة، مشيراً إلى أن اختصاصات العمل فى الهيئة الوطنية للصحافة تختلف تماماَ عن اختصاصات العمل فى الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال رشوان: «ممتن بتكليف الرئيس واختياره لي فى هذا المنصب».

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وكان الرئيس السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً، اليوم بتعيين ضياء رشوان، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.

وضياء رشوان من مواليد قنا عام 1960 وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، وتولى منصب نقيب الصحفيين فى الفترة من مارس 2013 إلى مارس 2015، ويشغل منصب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ سبتمبر 2011.