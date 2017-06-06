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نائب يتقدم بطلب ضد قيادات بالبترول فرطت في أراضي وآبار لصالح شركات خاصة

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نائب يتقدم بطلب ضد قيادات بالبترول فرطت في أراضي وآبار لصالح شركات خاصة نائب يتقدم بطلب ضد قيادات بالبترول فرطت في أراضي وآبار لصالح شركات خاصة

التحرير

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قال النائب خالد عبد المولي، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة النقل، إنه تقدم بطلب إحاطة إلي الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، يكشف فيه عن ما سماه بـ«وقائع إنحراف مخزية»، ومطالباً بمواجهة الفساد في الشركة العامة للبترول، في قضية تأجير 40 ألف متر لشركة مجاوييش مقابل 35 قرشا، والتفريط في أراضي شركة حكومية لصالح شركات أجنبية والصمت أمام حالات التعدي علي أرض الشركة من جانب أكثر من شركة خاصة وأفراد.
وأضاف النائب، أن العقد يكشف أن التاجير شمل 40 ألف متر مربع من أراضى الشركة بما عليها من مبان وآبار خام لشركة مجاويش بسعر 35 قرش للمترالمربع شهرياً، وتعديات جائرة غير قانونية وبدون أى وجه حق وسند على أراضى امتياز البترول من جانب الشركات الخاصة والأشخاص، ويبلغ إجمالى أراضى الإمتياز التى تم الإستيلاء عليها 95 ألف متر مربع،  وأربعة آبار زيت خام، وذلك حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتابع: «الوقائع كثيرة ولابد من كشفها وعلاج الفساد الذي عشش في كثير من شركات البترول، وآن الآوان لفتح هذا الملف في هذا القطاع الحيوي لأننا بدون القضاء علي الفساد لن نتقدم بمصر خطوة للامام».

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واستكمل: «لم يقف الأمر عند هذا الحد من التعدى على أراضى البترول لصالح الشركات الخاصة، لتدميرالاقتصاد البترولى الوطنى، فوفق تقرير المراجعة الدورية لشركة العامة للبترول منطقة الصحراء الشرقية برأس غارب، وحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، اسفرت المراجعة الدورية لجانب من أعمال وحسابات الشركة العامة للبترول بمنطقة الصحراء الشرقية راس غارب عن رصد تعديات بعض مناطق حق امتياز الشركة الصادر بالقانون 112لسنة 1985وأتضحت التعديدات فى وجود برج اتصالات بمنطقة أم اليسر بجوار الطريق الرئيسى "غارب/الغردقة"، وبعد التحريات تبين تبعية البرج لشركة اتصالات منذ 31/5/2010 وقد طُلب من الشركة ان ترد على هذا الا انها امتنعت».

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