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برلماني: قطر تصر على معاداة مصر وعقد تحالفات مع قوى الشر

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برلماني: قطر تصر على معاداة مصر وعقد تحالفات مع قوى الشر برلماني: قطر تصر على معاداة مصر وعقد تحالفات مع قوى الشر

التحرير

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أشاد النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، بقرار قطع العلاقات مع قطر، مضيفاً أن هذة الخطوة جاءت متأخرة فكان لابد إتخاذ هذا الموقف إبان يونيو 2013، لإصرارها على معاداة وشق الصف العربى عن طريق عقد تحالفات مع قوى الشر فى المنطقة خاصة فى اليمن وإيران ولبنان وليبيا.

وأضاف عمارة، أن قطر لا تستحى من دعمها للجماعات المتطرفة فى سوريا، ومصر، وليبيا،  وكانت هى السبب الرئيسى فى تدهور الأوضاع فى ليبيا عن طريق إمداد حلفائها بالسلاح والمال.

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و دعا النائب، تركيا إلى مراجعة سياساتها الإقليمية وأن تستوعب الدرس مبكراً حتى لا يتكرر معاها ما يحدث مع قطر الأن، فالدول العربية أصبحت الأن أقوى من أى وقت مضى.

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