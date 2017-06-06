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الحكومة تعتمد 500 مليون جنيه لصندوق تطوير العشوائيات وحي الأسمرات

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الحكومة تعتمد 500 مليون جنيه لصندوق تطوير العشوائيات وحي الأسمرات الحكومة تعتمد 500 مليون جنيه لصندوق تطوير العشوائيات وحي الأسمرات

التحرير

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اعتمدت وزارة التخطيط زيادة مالية لصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان بقيمة 500 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 2016/2017، وذلك بهدف الإسراع فى تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية، على أن يخصص المبلغ لأربعة محافظات، هي القاهرة والغربية والإسكندرية وبورسعيد.

وحصلت المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات على 65 % من قيمة المبلغ المخصص لأعمال التطوير، بقيمة 325 مليون جنيه.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بمشروع تطوير المناطق العشوائية، بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين في الوقت الراهن وفي المستقبل، مشيرة إلى أن أول نقطة فى تحسين جودة حياة المواطن المصري هى توفير المسكن الملائم والآمن.

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وقالت السعيد فى بيان لها اليوم: " لهذا السبب كان التركيز على الانتهاء من تنفيذ حي الأسمرات، والذي يستفيد منه سكان المناطق العشوائية بالغة الخطورة مثل الدويقة واسطبل عنتر وبطن البقرة".

وأضافت وزيرة التخطيط أن تطوير المناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين هو أحد الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة 2030، والتي تشكل أساسا لبرنامج .

وكان الرئيس عبد الفتاح قد افتتح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات الإسكاني بحي المقطم في نهاية مايو 2016، وتم نقل سكان المناطق بالغة الخطورة إليه، ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع على مساحة 62 فدانا، وبإجمالي عدد وحات 7440 وحدة.

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التحرير

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