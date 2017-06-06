«بيزا المكسيكية» تعرض خطة أعمالها في مصر على وزيرة الاستثمار

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السفير خوسيه أوكتابيو تريب، سفير دولة المكسيك لدى القاهرة، و رامون بيزا، رئيس مجلس إدارة شركة سيمكس المكسيكية فى مصر، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وأكد السفير المكسيكي، رغبة بلاده فى زيادة معدلات التعاون الاقتصادى مع مصر عبر بحث سبل تدفق الاستثمارات المكسيكية فى مصر، والتى تتركز حاليا فى مجالات الأسمنت، والمقاولات، والتكنولوجيا.

وأوضح رامون بيزا، أن شركته هى أكبر شركة مكسيكية مستثمرة فى مصر، ومتواجده فى 50 دولة على مستوى العالم، وتعد مصر رقم واحد فى الشرق الأوسط بالنسبة لنشاط الشركة، حيث تبلغ حجم استثماراتها فى مصر نحو 1.2 مليار دولار، وتعتزم الشركة ضخ 20 مليون دولار خلال العام الحالي.

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ورحبت الوزيرة، برغبة الشركة المكسيكية فى زيادة استثماراتها فى مصر، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ ايام، يتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز للمستثمرين، كما أن الوزارة تعمل على إزالة اى عقبات تواجه عمل المسثتمرين المكسيكيين فى مصر والتى تتميز بموقع استراتيجى متميز به العديد من الفرص الاستثمارية، والتى تعد مهمة للمستثمرين المكسيكيين.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع باقى الوزارات على تعديلات فى قانون الشركات، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والبعد عن البيروقراطية، والتى تعد من أبرز عوامل جذب الاستثمار التي يجب التركيز عليها.