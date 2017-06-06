المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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انخفض سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الثلاثاء-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلاً نحو 18.01 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.02 جنيها خلال تعاملات أمس الإثنين.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 18.14 جنيها.

وارتفع سعر الدولار فى بنك قناة السويس مسجلا 18.17 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء، فى مقابل 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، وارتفع سعر الدولار فى البنك المصري الخليجي مسجلا 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، فى مقابل 18.12 جنيها للبيع، و18.02 جنيها للشراء.

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فيما تراجع سعر الدولار فى مصرف ابو ظبي الاسلامى مسجلا 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، فى مقابل 18.17 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء، كما انخفض سعر الدولار فى المصرف المتحد مسجلا 18.12 جنيها للبيع، و18.02 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.13 جنيها للبيع، و18.03 جنيها للشراء.

وثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة.