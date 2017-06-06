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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لأسوان

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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لأسوان الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لأسوان

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته غدًا الآربعاء بعد الحصول علي راحة لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا والتي إنتهت بتعادل الفريقين بهدفًا لكل منهما. 

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في الرابعة عصراً استعدادًا لمواجهة فريق أسوان يوم 15 يونيو الجاري في الجولة الـ31 من مسابقة الدوري العام.

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الجدير بالذكر ان الريق الأبيض سيسافر إلى الجزائر يوم 18 من الشهر ذاته لمواجهة اتحاد العاصمة يوم 21 بالجولة الرابعة من البطولة الإفريقية.

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التحرير

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