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الجبلاية تحدد سعر بيع حقوق الرعاية

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الجبلاية تحدد سعر بيع حقوق الرعاية الجبلاية تحدد سعر بيع حقوق الرعاية

التحرير

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علمت «التحرير»، أن اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبوريدة يسعى لبيع حقوق الرعاية لمدة خمسة مواسم مقبلة نظير 550 مليون جنيه، حيث ينتهي عقد الرعاية مع بريزنتيشن بنهاية الموسم الحالي.

ووضع مسئولو اتحاد الكرة هذا المبلغ كحد أدنى لعقد الرعاية، على أن يحاولون بيع حقوق رعاية الجبلاية بالكامل نظير 600 مليون جنيه.

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الجدير بالذكر أن برزينتشن قد حصلت على حقوق الرعاية منذ 3 مواسم مقابل 90 مليون جنيه، واقتصرت تلك الرعاية على الأول فقط، بينما تطرح هذه المزايدة لرعاية جميع أنشطة اتحاد الكرة من مسابقات ومنتخبات. 

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التحرير

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