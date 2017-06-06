أول تعليق من ترامب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

كتبت- رنا أسامة:

بعد أكثر من 24 ساعة على تفاقم الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية وصلت إلى حد قطع العلاقات وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ترامب تغريدة منذ قليل، على حسابه على تويتر، قال فيها: "خلال رحلتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، ذكرت أنه لم يعد من الممكن تمويل الفكر المتطرف. وحينها أشار القادة إلى قطر. انظروا!".

وأعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن، أمس الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية.

وانضمت ليبيا وجزر المالديف وموريشيوس إلى قطع العلاقات مع قطر لاحقًا.

وردًا على ذلك، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن الأسف لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقالت الوزارة إن "الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وتُعد هذه الإجراءات أكثر صرامة عن سابقتها التي اتخذت خلال خلاف دام ثمانية أشهر في 2014، عندما سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة. فلم تُغلق الأجواء آنذاك ولم يُطرد القطريون.

يُذكر أن ترامب أجرى أولى جولاته الخارجية منذ تولّيه رئيسًا لأمريكا في 22 مايو الماضي، في زيارة استهلّها بالمملكة العربية السعودية، شارك خلالها في قمة ثلاث قمم في الرياض، وعقد خلالها مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.