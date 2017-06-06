انتحار شاب لمروره بضائقة مالية في الشرقية
انتحار شاب لمروره بضائقة مالية في الشرقية
02:52 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
أقدم شاب، في العقد الثاني من عمره، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء، شنقًا، داخل غرفة نومه بمسكنه بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "إسلام.ح.م.أ" 21 عامًا، مشنوقًا داخل غرفة نومه بمسكنه بدائرة مركز بلبيس.
وتبين من التحريات الأولية، أن أسرة الشاب المتوفي، طرقت باب غرفته للاطمئنان عليه، فعثروا عليه مشنوقًا بالحبل، وتبين أنه كان يمر بضائقة مالية تخلص على إثرها من حياته شنقًا.
جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس، تحت تصرف النيابة العامة، وبانتداب معمل الأدلة الجنائية، وبالعرض على النيابة، أمرت بالتشريح لبيان سبب الوفاة.
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