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بالصور.. تسريب امتحان الاقتصاد للثانوية العامة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تسريب امتحان الاقتصاد للثانوية العامة في أسيوط

02:50 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

أسيوط - أسامة صديق:
 
شهدت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، إعلان مكتبات خاصة بمدينة أسيوط وعدد من المراكز، بيع نماذج إجابات أسئلة امتحان مادة الاقتصاد الذي يؤديه الطلاب.

وظهرت النماذج الخاصة بالبوكليت في بعض مكتبات المحافظة، وبيعت إجابة السؤال الواحد بـ5 جنيهات، دون وجود أي رقابة من أي جهة مسئولة للتفتيش على تلك المكتبات، حتى لا يقع أولياء الأمور في أي عمليات تضليل.

وشهد محيط المدارس وأمام البوابات حالة من الاستنفار الأمني والترقب لأي أعمال شغب أو اشتباكات، ويؤدي نحو 20 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بأسيوط، موزعين على 67 لجنة، بنظام "البوكليت" لأول مرة، وهو النظام القائم على دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة.
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