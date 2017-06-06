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"تعليم الشرقية": رصدنا 5 حالات إغماء بين الطلاب في امتحان "الفرنساوي"

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مصراوي Masrawy

"تعليم الشرقية": رصدنا 5 حالات إغماء بين الطلاب في امتحان "الفرنساوي"

02:24 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

طلاب - ارشيفية

 

الشرقية – فاطمة الديب:

رصدت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، تعرض 5 طلاب للإصابة بحالات إغماء، في اليوم الثاني لامتحانات المرحلة الثانوية العامة بالمحافظة.

وتعرض أحد الطلاب، لحالة إغماء بأحد لجان الزقازيق، خلال امتحان اللغة الفرنسية، فيما كانت الحالة الأخرى لطالبة، بإحدى مدارس أبو كبير، وأخرى بمعهد أبو كبير الأزهري، والباقين بمدرسة اللغات بفاقوس، ومدرسة التعليم الأساسي بمدينة الإبرهيمية، وتم اتخاذ كافة الإسعافات تجاه المصابين، واستعادوا وعيهم بالكامل.

وبدأت، الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

وكانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي ، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

 

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