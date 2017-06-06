بالصور.. طلاب الثانوية بالسويس: سؤال "القواعد" في "الفرنساوي" صعب
بالصور.. طلاب الثانوية بالسويس: سؤال "القواعد" في "الفرنساوي" صعب
02:23 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
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بالصور.. "تعليم بني سويف": لا مشكلات في امتحان اللغة الأجنبية الثانية
السويس - حسام الدين أحمد:
اشتكي طلاب وطالبات الثانوية العامة في السويس من أسئلة امتحان اللغة الفرنسية، الذي أدوه، اليوم الثلاثاء، أمام 12 لجنة امتحانية، كما ذكر الطلاب أن امتحان الاقتصاد احتوى على أسئلة جديدة لم يروها في امتحانات الأعوام الماضية.
وقالت الطالبة نورهان عبد الحميد بلجنة مدرسة شادية سلامة، إن امتحان اللغة الفرنسية جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء أسئلة "القواعد" التي جاءت صعبة وغير مباشرة، ولم يغير نظام البوكليت من مستوى الامتحان.
وأضافت نرمين جاد بلجنة مدرسة السويس الثانوية بنات القديمة، أن امتحان الفرنسية كان طويلا ولم يوفر نظام البوكليت الوقت لهم، ولم يعوض عن الجزئيات الصعبة وأسئلة القواعد. وتابعت: "أما امتحان الاقتصاد والذي لا يضاف للمجموع، فتضمن أسئلة غير مباشرة ولم يعتد عليها الطلاب".
وقال عبد الله أسامة: "الامتحان جاء فيه أسئلة إجراء مقارنه مع التعليل، واختيارات (صح أم خطأ) مع التعليل، وماذا يحدث إذا"، موضحًا أنها نوعية أسئلة لم ترد عليهم من قبل، وكان الامتحان يحتاج وقتًا أطول للإجابة.
وفى السياق ذاته، قال عبد الحافظ وحيد، مدير التعليم في السويس، إن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو ما يعرقل سير الامتحانات باللجان.
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