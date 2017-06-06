بالأسماء.. أوائل "الإعدادية الأزهرية" للمكفوفين في المنيا

المنيا ريمون الراوي:

حصل "مصراوي" اليوم الثلاثاء، على أسماء الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين.

وضمت الأسماء: محمد أشرف شكري، معهد ملوي، حصل علي مجموع 412 درجة، وعبد الله أحمد محمد معهد سمالوط، حصل على مجموع 358 درجة، والطالب أيمن أحمد محمد بمعهد تونا الجبل، حصل على مجموع 345 درجة، والطالبة أحلام أنور توفيق بمعهد فتيات مطاي على مجموع 337 درجة، والطالب محمد عبد الرحمن جمعه بمعهد شارونة بمغاغة، حصل على مجموع 315 درجة.

كانت منطقة المنيا الأزهرية، قد أعلنت أسماء العشرة الاوائل بالشهادة الإعداية، شملت: الطالبة إسراء أحمد على أحمد معهد فتايات كفر خزام، على مجموع 509 بنسبة 99.80% على الترتيب لتانى على مستوى الجمهورية والأول على مستوى منطقة المنيا الأزهرية، وحصلت يسر أسامة أحمد محمد/ معهد فتايات جزيره لتل، على مجموع 505 بنسبة 99.2%، على الترتيب الثانى

وحصلت ندى ياسر عبد الحميد جلال، معهد فتيات ديرمواس على مجموع 503 بنسبة 98.63 % على الترتيب الثالث ،بينما حصلت رحاب فتحى مصطفى محمد، معهد فتيات سوقولا على مجموع 499 بنسبة 97.84 % على الترتيب الرابع و الطالبة حنان أمين محمد أمين معهد صندفا على مجموع 496 درجة، بنسبة 97.25% على الترتيب الخامس.

كما حصلت الطالبة آية أحمد ضاحى أحمد، معهد فتيات بنى سالم محمد خليل، على 494 درجة بنسبة 96.86% على الترتيب الثامن بمجموع 489 درجة بنسبة 95.88%، والطالبة آية عزت محمود علي، معهد فتيات ديرمواس، حصلت على مجموع 489 درجة بنسبة 95.88% على الترتيب الثامن مكرر، وداليا محمود عنتر شاكر، فتيات مغاغة، على مجموع 488 درجة، بنسبة 95.69% على المركز التاسع،

واستطاعت الطالبة فاطمة حمادة سيد عبد الباسط، معهد فتيات أم قمص، من الحصول على مجموع 488 درجة، بنسبة 95.69% على الترتيب التاسع مكرر و فاطمة أحمد عبد العزيز عبد العظيم، معهد فتيات مغاغه حصلت على مجموع 487 درجة بنسبة 95.49% على الترتيب العاشر.