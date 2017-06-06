"تعليم المنوفية": لم نتلق شكاوى من "اللغة الأجنبية الثانية"
"تعليم المنوفية": لم نتلق شكاوى من "اللغة الأجنبية الثانية"
02:12 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
المنوفية - مروة فاضل:
قال رضا الرشيدي، مدير غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إنهم لم يتلقوا أي بلاغات بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بلجان المحافظة.
وأضاف "الرشيدي" في تصريحات صحفية أن اللغة الاجنبية الثانية تشمل 7 لغات بلجان المنوفية، ولكن الأعداد الأكبر من الطلاب أدوا امتحان اللغة الفرنسية دون شكاوى أو مشكلات.
وتابع: "حرمنا طالبًا من دخول الامتحان بأحد لجان المحافظة، لتأخره ساعة ونصف عن ميعاد الامتحان".
وأشار "الرشيدي" إلى أن الطلاب يؤدون الامتحان في مادة الاقتصاد في الفترة الثانية حتى الواحدة مساءً.
يشار إلى أن 26 ألفا و725 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، موزعين على 68 لجنـة بمراكز المحافظة.
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