كيف يُحافظ«كونتي» على لقبه الأول في «البريميرليج»؟!

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بعد أن توج فريق تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي 2016-2017، تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، تمكن فريق البلوز من إضافة اللقب السادس له في تاريخه، وإضافة أول لقب للمدرب الإيطالي في البريميرليج.

ودائمًا وقبل أن ينتهي الموسم يحسم المدير الفني قراره حول اللاعبين الذين يرغب في بقائهم ضمن صفوف الفريق، والذين قرر الاستغناء عنهم، ومن يضعهم نصب أعينه للتعاقد معهم خلال فترة الأنتقالات.

ولا يوجد شك في أن كونتي يسعى للحفاظ على اللقب الأقوي في العالم، وأنه يعيد حساباته من جديد لدعم الفريق حتى يستمر فريقًا قويًا مثلما كان في الموسم الماضي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني اليوم الثلاثاء، تستعرض «التحرير» في التقرير التالي كيف يستعد كونتي لدعم فريقه في الميركاتو الحالي للسعي إلى الحفاظ على لقبه.

- حارس مرمى

بعد أن رحل الحارس البوسني أسمير بيجوفيتش عن تشيلسي، وتعاقد مع فريق بورنموث مقابل 10 مليون جنيه إسترليني، بات كونتي بحاجة لحارس ثاني ليكون بديلًا للبلجيكي كورتوا، ليضع قائمة من الحراس للتعاقد مع أحدهم بعد رحيل بيجوفيتش، وجاء في مقدمتهم الإنجليزي جو هارت حارس مرمى فريق تورينو الإيطالي، وكريج جوردون حارس فريق سيلتك الإسكتلدي، وماركوس بتينلي حارس مرمى فريق فولهام الإنجليزي.

- مدافع

أعلن الإنجليزي جون تيري مدافع البلوز اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم المنقضي، ليُجبر كونتي على تعزيز خط دفاعه بمدافع أخر بجانب جاري كاهيل وديفيد لويز، فوضع كونتي في حساباته كل من الألماني جيروم بواتينج مدافع فريق بايرن ميونيخ، والهولندي فان ديك مدافع فريق ساوثهامتون الإنجليزي.

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- فابريجاس

يبدو أن الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب وسط فريق تشيلسي، لم يصبح ضمن حسابات المدرب الإيطالي للموسم المقبل، بعد أن اعلن كونتي عن رغبته في ضم كل الفرنسي تيمو باكايوكو لاعب خط وسط فريق موناكو، والإيطالي ماركوس فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

- دييجو كوستا

كانت عدة تقارير قد أشارت إلى اقتراب رحيل المهاجم الإسباني دييجو كوستا عن فريق تشيلسي وانتقاله إلى أحد الأندية الصينية، وأكد اللاعب بقاءه في الفريق، إلا أنه بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي خسره البلوز من أرسنال بهدفين لهدف، تحدث كوستا إلى بعض وسئل الإعلام بأنه لايستعبد رحيله عن تشيلسي الموسم المقبل، وهو ما دفع كونتي إلى السعي وراء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي للتعاقد معه.

- صانع ألعاب

في الفترة الماضية انتشرت أحاديث واقاويل عن رحيل، الدولي البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، لكن هازارد أكد انه لن يرحل عن صفوف الفريق، ورغم تأكيد اللاعب على بقاءه مع الفريق، إلا أنه لن يستطيع أن يشارك مع الفريق من بداية الموسم، بعد أن تعرض لكسر في ساقه اليمنى أثناء تدريبه مع منتخب بلاده،وهي الإصابة التي ستجبره على الابتعاد عن الملاعب 3 أشهر، كل ذلك دفع كونتي إلى وضع بديلًا لهازارد، ليأتي التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال، الذي قدم موسمًا رائعًا مع الجانرز واستطاع أن يكون ضمن هدافي البريميرليج بـ24 هدفًا.