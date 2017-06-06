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أرسنال يسابق ريال مدريد لضم «مبابي»

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أرسنال يسابق ريال مدريد لضم «مبابي» أرسنال يسابق ريال مدريد لضم «مبابي»

التحرير

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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، عن إصرار نادي أرسنال، على التعاقد مع كيليان مبابي موهبة موناكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» الإنجليزية اليوم الثلاثاء، فإن أرسنال يجهز لحسم الصفقة مقابل 121.8 مليون جنيه استرليني، وهو ما يُعادل 140 مليون يورو تقريبًا ، للتعاقد مع مبابي.

وتقدم الجانرز بعرض الأسبوع الماضي بقيمة 87 مليون جنيه استرليني، ورفضته إدارة موناكو.

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وقالت الصحيفة، أن ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، قدم عرضًا لمبابي مقابل 118 مليون جنيه استرليني خلال الفترة الماضية، ولذلك رفع أرسنال عرضه، من أجل الظفر بخدمات المهاجم الشاب.

وأضافت الصحيفة "فينجر لا يتواجد في فرنسا من أجل قضاء العطلة، ولكن من أجل إقناع مواطنه مبابي بالانتقال لصفوف الجانرز، حيث يرافق فينجر الرئيس التنفيذي للنادي إيفان جازيديس".

ومن المؤكد ان يشتعل الصراع على مبابي خلال الفترة المقبلة، نظرًا لاحتدام الصراع على التعاقد معه من قبل كبار الأندية الأوروبية.

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التحرير

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