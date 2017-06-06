ساوثهامتون يشكو ليفربول بسبب «فان ديك»

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ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي نادي ساوثهامتون الإنجليزي، سيقدمون شكوى رسمية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، حول مُحادثات ليفربول الغير قانونية، مع الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع الفريق.

وأشارت شبكة "بي بي سي" إلى أن نادي ساوثهامتون ليس لديه نية لبيع الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، صاحب الـ25 عامًا، هذا الصيف، وبالتأكيد ليست لديه نية لبيعه إلى فريق ليفربول.

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يشار إلى أن صحيفة «تيليجراف» البريطانية، أعلنت عن أن نادي ليفربول فاز بسباق التوقيع مع فيرجيل فان ديك، مقابل 60 مليون إسترليني، بعقد يمتد لخمسة مواسم، براتب يصل إلى 200 ألف جنيه استرليني في الاسبوع.

الجدير بالذكر أن الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، انضم إلى ساوثهامتون في سبتمبر 2015 قادمًا من سيلتك الاسكتلندي مقابل 13 مليون جنيه استرليني.