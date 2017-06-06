«بوس» يتولى قيادة بوروسيا دورتموند لمدة عامين

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أظهرت معلومـات صحفية، أن بيتر بوس، المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، سيتم تقديمه مدربًا لبوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "تيليجراف"، أن بيتر بوس سيحصل على عقد مدته عامين، ليخلف توماس توخيل مدرب دورتموند المقال.

ويعد بيتر بوس، المدرب الهولندي الثاني الذي يتولى بوروسيا دورتموند، بعد بيرت فان مارفيك.

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ورفض بيتر بوس، عرضًا في السابق لتدريب فريق ألماني آخر وهو باير ليفركوزن.

ويملك بوس عقدًا مع أياكس حتى 2019 القادم، ومن المنتظر أن يحصل على راتب سنوي بقيمة 4 ملايين يورو.