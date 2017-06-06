بعد عودته لدوري الأبطال..ماذا سيضيف صلاح إلى ليفربول حال انضمامه؟

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اقترب نادي ليفربول الإنجليزي، من ضم الدولي المصري محمد صلاح، جناح روما الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني للجيلاروسي، و90 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا لصاحب الـ24 عامًا، وذلك حسبما أفادت شبكة سكاي سبورتس.

وقالت سكاي سبورتس، إن الدولي المصري صاحب الـ24 عامًا، ليس أول المغادرين من تشيلسي، ليعود مرة أخرى للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليصبح نجمًا كبيرًا، مثل ما حدث مع كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، وروميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون.

وأضافت أن صلاح ظهر بشكل متقطع ومتباعد مع تشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو، ثم ذهب لفيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة في موسم 2014-2015، وسجل 9 أهداف في 26 مباراة، ليجذب أنظار روما، ليعار للذئاب لمدة موسم، ثم ينضم بشكل دائم للجيلاروسي في أغسطس الماضي مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

وقدم صلاح نجاحًا مذهلآ في روما خلال الموسم الماضي، ووصفه لوتشيانو سباليتي مديره الفني في ذلك الوقت، بأنه «لا يمكن الاستغناء عنه» في شهر مارس، ثم في الشهر الماضي وبالتحديد عقب الفوز على ميلان (4-1)، خرج من جديد سباليتي وقال « صلاح لاعب استثنائي وأفضل لاعب دربته في مسيرتي ».

وتشير الأرقام إلى أن صلاح أحرز 15 هدفًا مع روما هذا الموسم في الكالتشيو، ليأخذ المركز الـ 11 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، كما تمكن الدولي المصري من صناعة 11 هدفًا، ليكون ثاني أكثر اللاعبين صنعًا للأهداف خلف خوسيه كاليخون، جناح نابولي صاحب الـ(12) أسيست، كما أن نجم الجيلاروسي خلق 71 فرصة محققه لزملاءه بالفريق.

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وأشارت سكاي سبورتس، إلى أن الدولي المصري بالموسم الماضي سجل 19 هدفًا في جميع المسابقات، وهو أفضل رقم في مسيرته حتى الآن، وهذا يدل على أن صلاح يسير في الإتجاه الصحيح منذ مغادرته للبلوز.

وأضافت الشبكة، بأن الدولي المصري يتمير بالسرعة، كما أنه قادر على التغلب على خصومه في الكرات المشتركة سواء في أطراف الملعب أو من العمق، كما أن صلاح تحسن كثيرًا بتسديداته بالقدم اليسرى في الزاوية البعيدة، كما أنه خلال الموسم الماضي تمكن من التسجيل بقدمه اليمنى والرأس، علاوة على متابعته المميزة على المرمى بعد تسديدات زملاءه.

وتابعت سكاي سبورتس بأن صلاح سيضيف لليفربول خصوصًا مع عودتهم لخوض غمار منافسات دوري أبطال أوروبا، وهو ما سيزيد عدد مباريات الفريق خلال الموسم المقبل، بنحو 15 لقاء.

وربطت الشبكة بان صلاح، سيكون امتداد للسنغالي ساديو ماني داخل الفريق، خصوصًا وأن ماني له تأثيرًا كبيرًا على أداء ليفربول ونتائجه، حيث أن الليفر مع ماني خلال الموسم الماضي لعب 28 مباراة فاز في 19 وتعادل في 6 وخسر في 3، في المقابل دون ماني لعب الريدز 19 مباراة فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر في 6.