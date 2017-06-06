"الدستور" مشيدًا بقطع العلاقات مع قطر: لابد من معاقبة الدول الداعمة للإرهاب

كتبت-مروة شوقي:

أشاد الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور، بقرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، مؤكدا أنه تأخر كثيرًا عقب مناداة مصر في عدد من المحافل الدولية والعربية بضرورة معاقبة الدول الراعية للارهاب..

وقال بيومي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قطر هي الراعي الأول للإرهاب والتطرف في المنطقة، وظهر الوجه الحقيقي للنظام القطري أمام العالم كله بعد قرار مقاطعة الدول العربية الـ6 لهذه الدويلة الصغيرة.

وأكد بيومي أن النظام القطري كان أكبر داعما للإرهاب السياسي والديني الذي استمر يتوحش في المنطقة، وحان الوقت ليقف المجتمع الدولي ضد جميع الدول التي يثبت تورطها في دعم الإرهاب ومعاقبتها.

كانت السعودية، ومصر، والبحرين، والإمارات، واليمن، والمالديف، ومورشيوس، أعلنت أمس الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمين الدوحة بدعم "الإرهاب"، والتدخل في شؤون الدول العربية.