أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الدستور" مشيدًا بقطع العلاقات مع قطر: لابد من معاقبة الدول الداعمة للإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الدستور" مشيدًا بقطع العلاقات مع قطر: لابد من معاقبة الدول الداعمة للإرهاب

02:19 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

كتبت-مروة شوقي:

أشاد الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور، بقرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، مؤكدا أنه تأخر كثيرًا عقب مناداة في عدد من المحافل الدولية والعربية بضرورة معاقبة الدول الراعية للارهاب..

وقال بيومي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قطر هي الراعي الأول للإرهاب والتطرف في المنطقة، وظهر الوجه الحقيقي للنظام القطري أمام العالم كله بعد قرار مقاطعة الدول العربية الـ6 لهذه الدويلة الصغيرة.

وأكد بيومي أن النظام القطري كان أكبر داعما للإرهاب السياسي والديني الذي استمر يتوحش في المنطقة، وحان الوقت ليقف المجتمع الدولي ضد جميع الدول التي يثبت تورطها في دعم الإرهاب ومعاقبتها.

كانت ، ومصر، والبحرين، والإمارات، واليمن، والمالديف، ومورشيوس، أعلنت أمس الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمين الدوحة بدعم "الإرهاب"، والتدخل في شؤون الدول العربية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أستاذ علوم سياسية عن جهود الوساطة مع قطر: حل الأزمة في يد أمريكا

    أستاذ علوم سياسية عن جهود الوساطة مع قطر: حل الأزمة في يد أمريكا

    أخبار
  • مطار القاهرة: سفر 33 قطرياً على الخطوط الكويتية بعد وقف الرحلات مع الدوحة

    مطار القاهرة: سفر 33 قطرياً على الخطوط الكويتية بعد وقف الرحلات مع

    أخبار
  • قطع العلاقات مع قطر و لقاء السيسي مع وزيرة الدفاع الفرنسية يستحوذان على عناوين الصحف

    قطع العلاقات مع قطر و لقاء مع وزيرة الدفاع الفرنسية يستحوذان

    أخبار
  • الهيئة الوطنية للصحافة تعلن تأييدها الكامل الاجراءات مقاطعة دولة قطر

    الهيئة الوطنية للصحافة تعلن تأييدها الكامل الاجراءات مقاطعة دولة قطر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • كيف استقبل المصريون في قطر قرار قطع العلاقات؟

    كيف استقبل المصريون في قطر قرار قطع العلاقات؟أخبار

  • السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرة

    السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرةأخبار

  • حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحة

    حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحةأخبار

  • الجزيرة تقطع البث عن خطاب تميم عقب ارتباكه الشديد - فيديو

    الجزيرة تقطع البث عن خطاب تميم عقب ارتباكه الشديد - فيديوأخبار

  • فيديو - أمير قطر

    - أمير قطر "يتلعثم" خلال خطاب الـ 30 ثانية.. والجزيرة تقطع البثأخبار

  • أشهر سيارات الشيخة موزة والدة أمير قطر

    أشهر سيارات الشيخة موزة والدة أمير قطرسيارات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: المصريون القدماء كانوا يطلقون على البحر (يم) والقرآن الكريم أخبر بذلك

الشيخ خالد الجندي: المصريون القدماء كانوا يطلقون على البحر (يم) والقرآن الكريم أخبر بذلك

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا