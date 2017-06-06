"الدستور" مشيدًا بقطع العلاقات مع قطر: لابد من معاقبة الدول الداعمة للإرهاب
"الدستور" مشيدًا بقطع العلاقات مع قطر: لابد من معاقبة الدول الداعمة للإرهاب
02:19 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
كتبت-مروة شوقي:
أشاد الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور، بقرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، مؤكدا أنه تأخر كثيرًا عقب مناداة مصر في عدد من المحافل الدولية والعربية بضرورة معاقبة الدول الراعية للارهاب..
وقال بيومي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قطر هي الراعي الأول للإرهاب والتطرف في المنطقة، وظهر الوجه الحقيقي للنظام القطري أمام العالم كله بعد قرار مقاطعة الدول العربية الـ6 لهذه الدويلة الصغيرة.
وأكد بيومي أن النظام القطري كان أكبر داعما للإرهاب السياسي والديني الذي استمر يتوحش في المنطقة، وحان الوقت ليقف المجتمع الدولي ضد جميع الدول التي يثبت تورطها في دعم الإرهاب ومعاقبتها.
كانت السعودية، ومصر، والبحرين، والإمارات، واليمن، والمالديف، ومورشيوس، أعلنت أمس الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمين الدوحة بدعم "الإرهاب"، والتدخل في شؤون الدول العربية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أستاذ علوم سياسية عن جهود الوساطة مع قطر: حل الأزمة في يد أمريكا
-
مطار القاهرة: سفر 33 قطرياً على الخطوط الكويتية بعد وقف الرحلات مع
-
قطع العلاقات مع قطر و لقاء السيسي مع وزيرة الدفاع الفرنسية يستحوذان
-
الهيئة الوطنية للصحافة تعلن تأييدها الكامل الاجراءات مقاطعة دولة قطر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
كيف استقبل المصريون في قطر قرار قطع العلاقات؟أخبار
-
السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرةأخبار
-
حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحةأخبار
-
الجزيرة تقطع البث عن خطاب تميم عقب ارتباكه الشديد - فيديوأخبار
-
فيديو - أمير قطر "يتلعثم" خلال خطاب الـ 30 ثانية.. والجزيرة تقطع البثأخبار
-
أشهر سيارات الشيخة موزة والدة أمير قطرسيارات