وحيد حامد: مسلسل "الجماعة 2" قادر على الدفاع عن نفسه والهجوم عليه "عبث"
وحيد حامد: مسلسل "الجماعة 2" قادر على الدفاع عن نفسه والهجوم عليه "عبث"
02:06 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
الكاتب وحيد حامد
كتبت- ياسمين محفوظ:
دافع الكاتب وحيد حامد، عن مسلسله الأخير الذي قام بتأليفه "الجماعة 2"، واصفًا الهجوم الذي لاحقه بـ"العبث".
وقال "حامد"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "المسلسل قادر على الدفاع عن نفسه، واسكات كل هذه الأصوات الباطلة".
واستنكر "حامد" هجوم الناصريين على المسلسل متابعًا: "لا أعلم سبب غضبهم".
وأشار إلى أنه أظهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في شكل عظيم حسب قناعتي به، مشددًا على أنه لن يكتب التاريخ على أهواء البعض.
كما استنكر أيضا هجوم أنصار حزب الوفد عليه بعد مشهد تقبيل الزعيم الراحل مصطفى النحاس يد الملك فاروق، وقال "حامد" ما الغريب في الأمر "الناس كلها كانت بتبوس أيد الملك" في العهد الملكي.
وكشف "حامد" عن وجود حالة من التربص للمسلسل لكنه في نفس الوقت يعلم من وراءها ولن يعيرهم أي اهتمام لأنه أقل من ذلك.
ومسلسل "الجماعة 2" من تأليف وحيد حامد، ومن إخراج شريف البنداري، ومن بطولة عبد العزيز مخيون في دور القيادي حسن الهضيبي، وصابرين في دور زينب الغزالي، ومحمد فهيم في دور سيد قطب، ونضال الشافعي في دور الشيخ الباقوري، وياسر المصري في دور الزعيم جمال عبد الناصر.
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