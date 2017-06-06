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حجز ضابطين و3 أمناء شرطة في واقعة مقتل وإصابة شخصين بالنهضة

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مصراوي Masrawy

حجز ضابطين و3 أمناء شرطة في واقعة مقتل وإصابة شخصين بالنهضة

02:06 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

حجز ضابطين و3 أمناء شرطة في واقعة مقتل وإصابة شخصين بالنهضة

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، حجز ضابطين شرطة بقسم شرطة السلام ثان، و3 من أمناء الشرطة، ومحامي يدعى "معتز" وشخص يدعى "محمود"؛ لحين ورود تحريات المباحث على خلفية واقعة إطلاقهم النار خلال مطاردة هارب من أحكام قضائية، ما أسفر عن مقتل وإصابة شخصين بمنطقة النهضة.

كشفت معاينة النيابة برئاسة المستشار إسلام الجوهري، أن المجني عليه الأول "سيف.م"، قُتِل برصاصة في الصدر، وأصيب المجني عليه الثاني "نادر.م" برصاصة في الأنف، ومازال يتلقى العلاج بمستشفى السلام.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة، ملابسات أنه قُتل شخص وأصيب آخر بطريق الخطأ أثناء محاولة ضابط فض تجمهر بعض أهالي بمنطقة السلام.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن النقيب "م.ش" معاون مباحث بقسم ثاني السلام، توجه والقوة المرافقة لضبط هاربين من أحكام قضائية، أحدهما مسجل خطر.

وأضاف المصدر، أن عددًا من أهالي المنطقة تعدوا بالضرب على الضابط والقوة، ما دفع الضابط لإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم، وهو ما نتج عنه مقتل "سيف.م"، 18 سنة، وإصابة "نادر.م"، 18 سنة، وتم نقل الجثة للمشرحة.

وتجمهر عدد من أهالي المنطقة أمام قسم الشرطة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وإحالة المتورطين.

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