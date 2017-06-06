داعش يحرق براميل النفط لحجب الرؤية في مدينة الرقة السورية

دمشق (د ب أ)

أفاد سكان محليون في مدينة الرقة شمال سوريا بأن تنظيم داعش بدأ اليوم الثلاثاء بحرق عشرات براميل النفط في المدينة لحجب الرؤية عن طائرات التحالف .

وقال سكان في المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن التنظيم "وضع مئات براميل النفط الخام في شارع تل أبيض وسط المدينة ومحاور مداخل المدينة الغربي وقرب باب بغداد شرق المدينة وفي منطقة شارع القطار شمالها وان سماء المدينة تغطيها سحب الدخان الأسود."

وكانت قوات سوريا الديمقراطية وفصائل معارضة أعلنت اليوم بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة الرقة من سيطرة تنظيم داعش .

وقال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية العميد طلال سلو، في بيان تلاه في بلدة حزيمة 20 كم شمال مدينة الرقة وبحضور أعضاء مجلس الرقة المدني وشيوخ وعشائر منطقة الرقة :"نعلن اليوم البدء بالمعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة العاصمة المزعومة للإرهاب والإرهابيين ".

ودعا الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية أبناء الرقة إلى "الالتفاف حول قواتهم وتقديم العون من أجل القيام بمهامها على أكمل وحماية الشعب من الأضرار المحتملة للحرب والابتعاد عن مقرات العدو ومحاور الاشتباك"، مؤكداً أن "معنويات قواتهم وعزائمهم عالية ".