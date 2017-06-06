القبض على 28 شخصًا تجمهروا أمام قسم السلام احتجاجا على مقتل شخصين على يد ضابط

كتب –محمود السعيد:

ألقت مديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، القبض على 28 شخصًا من محيط قسم شرطة السلام ثان بمنطقة النهضة، على خلفية قيامهم بالتجمهر أمام القسم فجر اليوم، احتجاجًا على مقتل وإصابة شخصين بطلق ناري من ضابط شرطة.

ومن المقرر التحقيق مع المتهمين بنيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار إبراهيم صالح.

كان العشرات من جيران المجني عليهما، تجمهروا فجر اليوم الثلاثاء، أمام قسم شرطة السلام ثان، للاحتجاج على مقتل جارهم "سيف.م" وإصابة "نادر.م" برصاص ضابط شرطة يدعى "محمد.ف" التابع لقسم شرطة السلام.

وفتحت النيابة تحقيقات موسعة مع ضابطين و3 أمناء شرطة حول مقتل المجني عليهما خلال مطاردتهم لهارب من أحكام قضائية، بحسب مصدر أمني.