عمرو وهبي ممنوع من حضور جلسات مزايدة رعاية الجبلاية

التحرير

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كشف مصدر باتحاد الكرة، أن شركة بريزنتيشن راعي الجبلاية، رفضت حضور عمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة أي جلسات تخص مزايدة الرعاية الجديدة الخاصة بالجبلاية.

وقال المصدر لـ «التحرير»، إن مسئولي شركة بريزنتيشن رفضوا حضور وهبي، وحضر محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة بنفسه إحدى الجلسات، وأحمد الحسيني الموظف بالشركة الجلسة الأخرى.

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وتابع المصدر بأن محمد كامل، اتخذ هذا القرار لأنه يرى أن عمرو وهبي، ورط الشركة في أزمة كأس مصر، الموسم الماضي، مع شركة تيلي سيرف، لانه لم يطلع على كراسة الشروط، وبنودها بشكل جيد.