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الإحصاء: 94.4 مليار جنيه إجمالى قيمة الإنتاج الصناعى خلال 2016

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الإحصاء: 94.4 مليار جنيه إجمالى قيمة الإنتاج الصناعى خلال 2016 الإحصاء: 94.4 مليار جنيه إجمالى قيمة الإنتاج الصناعى خلال 2016

التحرير

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول الخام وتكريره) بلغت نحو 94.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث لعام 2016، مقابل نحو 91.8 مليار جنيه خلال الربع السابق له مباشرة، بنسبة زيادة قـدرها 2.8%.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الربع سنوية لإحصاء الانتاج الصناعى لمنشآت القطاع العام /الأعمال العام ومنشآت القطاع الخاص، والتى أصدرها اليوم -الثلاثاء-، أن نشاط فحم الكوك و المنتجات النفطية، تمثل أهم الأنشطة الاقتصادية، حيث ساهم بنسبة 16% من قيمة الانتاج الصناعى، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية، بنسبة 13.2% ثم نشاط صناعة الحديد والصلب بنسبة 6.1%.

وأضاف جهاز الإحصاء أن قيمة الإنتاج لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب- زجاج- أسمنت) بلغت 9.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث عـام 2016، مقابل 8.8 مليار جنيـه خلال الربــع الثانى عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 12%، بينما بلغت قيمة الإنتاج 8.4 مليار جنيه خلال الربع الثـالث عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 18%، بسبب زيادة الطلب مع استقرار إمدادات الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

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وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة الحديد والصلب نحو 9.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث عام 2016، مقـابل 8 مليار جنيه خلال الربع الثانى عام 2016، بنسبة زيادة قـدرها 15.7%، بينمـا بلغـت قيمة الإنتـاج 8.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 3.8 %، بسبب استقرار إمدادات الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

كما بلغت قيمة الإنتاج لصناعة الأجهزة المنزلية نحو 3.2 مليارجنيه خلال الربع الثالث عام 2016، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الربع الثانى عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 20.6%، بينما بلغت قيمة الإنتاج 2.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 27.9%، وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات خلال الفترة.

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التحرير

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