البورصة تسجل أعلى مستوى لها منذ تدشينها .. ورأسمالها يربح 2.3 مليار جنيه

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعى، وربح رأسمالها السوقى نحو 2.3 مليار جنيه بإجمالى تداولات 1.7 مليار جنيه .

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.79 % ليصل إلى مستوى 13626.8 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ تدشينه.

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وصعد مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41 % ليصل إلى مستوى 593.33 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.43 % ليصل إلى مستوى 1408.20 نقطة

ومالت تعاملات المصريين و الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 15.03 مليون جنيه و 9.3 مليون جنيه على التوالى، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع بصافى بيعى 24.41 مليون جنيه.