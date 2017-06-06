أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البورصة تسجل أعلى مستوى لها منذ تدشينها .. ورأسمالها يربح 2.3 مليار جنيه

Google+ Print
البورصة تسجل أعلى مستوى لها منذ تدشينها .. ورأسمالها يربح 2.3 مليار جنيه البورصة تسجل أعلى مستوى لها منذ تدشينها .. ورأسمالها يربح 2.3 مليار جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعى، وربح رأسمالها السوقى نحو 2.3 مليار جنيه بإجمالى تداولات 1.7 مليار جنيه . 

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.79 % ليصل إلى مستوى 13626.8 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ تدشينه.

شاهد أيضا

وصعد مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41 % ليصل إلى مستوى 593.33 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.43 % ليصل إلى مستوى 1408.20 نقطة 

ومالت تعاملات المصريين و الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 15.03 مليون جنيه و 9.3 مليون جنيه على التوالى، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع بصافى بيعى 24.41 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا