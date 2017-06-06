سحر نصر : تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير

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قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، إن مصر فى حاجة إلى إطار تشريعى لجذب الاستثمار و تسهيل بيئة الاعمال، على رأسهم قانون الاستثمار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت الوزيرة خلال اجتماعها في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل، مسودة تعديلات قانون الشركات، كما سبق أن قامت الوزارة بتعديلات فى قانون سوق المال، مشيرة إلى أن الحكومة بحاجة للتحرك سريعا من أجل جذب الاستثمارات فى ظل المنافسة العالمية ، مؤكدة أن قانون الاستثمار صدر بشكل مبسط يسهل على جميع المستثمرين خاصة صغار المستثمرين.

وأضافت : يتضمن قانون الاستثمار ضمانات وحوافز للمستثمرين، وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات.

تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعتمد على الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى تحديد المناطق الأكثر احتياجا، كما أنها تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى توفير فرص عمل، لذلك تم وضع حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى هذه المناطق.

وأشارت إلى أن الوزارة ، اعطت بدائل للمستثمر فى أنه يقوم بإنهاء كافة اجراءات الميكنة والتراخيص من خلال مركز خدمة المستثمرين، أو أن يذهب لانهاء كافة الاجراءات فى كل جهة حكومية، مؤكدة أن تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير والشفافية، ولزيادة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.

المستثمر المصرى له أولوية

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وأوضحت الوزيرة، أن المستثمر المصرى له أولوية، فالوزارة تعمل على تسهيل كافة الاجراءات عليه، لأن لو المستثمر المصرى لم يشعر بإى تسهيل فى اجراءات الاستثمار لن يأتى المستثمر الاجنبى إلى مصر.

وذكرت الوزيرة، أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين لكافة الوزارات، وسيتم عقد أول اجتماع للجنة قريبا، حيث تتحرك الوزارة مع جميع الوزارات فى انجاز مسودة اللائحة، لعرضها على مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت الاصلاح المؤسسى، وهى حريصة على اعطاء فرصة للشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار سيكون هو تطوير مركز خدمة المستثمرين، مؤكدة أن الوزارة حريصة على عدم تضارب المصالح وتطبيق الحوكمة والشفافية فى التعامل مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على وجود شفافية فى التعامل مع الشركات.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة الفرنسية داعمة للمشروعات التنموية والاستثمارية فى مصر، خاصة فى مجال البنية الاساسية فى الصرف الصحى والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بعمل تدريب وتنمية المهارات للعاملين فى الوزارة لتطبيق الاجراءات الجديدة المتوافقة مع قانون الاستثمار.

الإصلاح الاقتصادى لا يمكن أن يسير إلا فى ظل وجود قانونا للاستثمار

من جانبه أكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة كان هدفها هو خروج قانون الاستثمار للنور ليتماشى مع الدولة المصرية، ومتوافق مع المتغيرات العالمية، بما يؤدى إلى جذب مستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيراً إلى أن الإصلاح الإقتصادى لا يمكن أن يسير إلا فى ظل وجود قانونا للاستثمار.

وذكر أن اللجنة قامت بتخفيض عدد مواد القانون من 140 إلى 94 مادة، مشيرا إلى أنه تم نقاط تسهل على المستثمر وتضمن تواجده فى السوق المصرية، مؤكدا أن الدولة ستكفل للمستثمر الاجنبى معاملة مماثلة للمستثمر الوطنى، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ستتابع مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مرحلة الترويج لقانون الاستثمار، والتأكد من اعطاء ممثلين الجهات فى مركز خدمة المستثمرين كافة الصلاحيات.