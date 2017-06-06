استخدام قناة السويس لأول مرة بدلاً من رأس الرجاء الصالح

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح هيئة قناة السويس في جذب خدمة "CJX" التابع لمجموعة "CMA CGM" الملاحية للعبور في المجرى الملاحي بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح.

وأكد الفريق مميش على أن هذا النجاح يأتي تكليلاً للسياسات التسويقة الناجحة التي تبنتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، والتي تكاملت مع عمليات تطوير المجرى الملاحي خاصة بإنشاء قناة السويس الجديدة، بما مكّن الهيئة من استقطاب مزيداً من الخطوط الملاحية والخدمات التابعة لها، وشجع الشركات الملاحية على زيادة أعداد سفنها التي تعبر قناة السويس لاسيما المتجهة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى الصين

شاهد أيضا

وتضم خدمة "CJX" 17 سفينة حاويات تابعة بأكملها إلى مجموعة "CMA CGM" بمتوسط حمولات 145 ألف طن للسفينة الواحدة، ومن المقرر أن تتضمن هذه الخدمة القيام بــ 104 رحلة سنوياً عبر قناة السويس.

وأَضاف أن أولى سفن هذه الخدمة العابرة للقناة هي سفينة الحاويات "CMA CGM LOIRE"، ومن المقرر أن تعبر صباح غد الأربعاء ضمن قافلة الشمال.



