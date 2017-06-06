أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

استخدام قناة السويس لأول مرة بدلاً من رأس الرجاء الصالح

Google+ Print
استخدام قناة السويس لأول مرة بدلاً من رأس الرجاء الصالح استخدام قناة السويس لأول مرة بدلاً من رأس الرجاء الصالح

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح هيئة قناة السويس في جذب خدمة "CJX" التابع لمجموعة "CMA CGM" الملاحية للعبور في المجرى الملاحي بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح.

وأكد الفريق مميش على أن هذا النجاح يأتي تكليلاً للسياسات التسويقة الناجحة التي تبنتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، والتي تكاملت مع عمليات تطوير المجرى الملاحي خاصة بإنشاء قناة السويس الجديدة، بما مكّن الهيئة من استقطاب مزيداً من الخطوط الملاحية والخدمات التابعة لها، وشجع الشركات الملاحية على زيادة أعداد سفنها التي تعبر قناة السويس لاسيما المتجهة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى الصين

شاهد أيضا

وتضم خدمة "CJX" 17 سفينة حاويات تابعة بأكملها إلى مجموعة "CMA CGM" بمتوسط حمولات 145 ألف طن للسفينة الواحدة، ومن المقرر أن تتضمن هذه الخدمة القيام بــ 104 رحلة سنوياً عبر قناة السويس.

وأَضاف أن أولى سفن هذه الخدمة العابرة للقناة هي سفينة الحاويات "CMA CGM LOIRE"، ومن المقرر أن تعبر صباح غد الأربعاء ضمن قافلة الشمال.     
 
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا