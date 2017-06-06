«الأياتا» تشكر الحكومة المصرية على رفع الحظر على عائدات شركات الطيران

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كانكون- المكسيك - أميرة إبراهيم

وجهت المنظمة الدولية للنقل الجوي الأياتا رسالة تقدير وشكر للحكومة المصرية على تجاوبها مع مناشدتها لها بتسوية أوضاع عوائد مبيعات شركات الطيران العالمية في مصر والتي كانت قد تعرضت للتعليق لحين تسوية الفوارق بين سعر العملة المحلية والأجنبية، وأكد مجلس المحافظين بالمنظمة أن الأياتا تتفاوض مع عدد من الحكومات الأخرى التي لم تستجب بعد لطلب الأياتا بحل أوضاع عوائد شركات الطيران الأجنبية.

وأوضح محمد البكري المدير الإقليمي للأياتا بالشرق الأوسط أن الأياتا لا تدخر جهدا في تحصيل شركات الطيران حصيلة عوائد مبيعاتها عبر البحار، وأبدى أسفه على عدم التوصل لحل لهذه المشكلة مع الحكومة الفنزويلية، حيث ما زالت مشكلة احتجاز ٣.٨ مليار دولار بدون حل ولا ينتظر حلها قريبا بسبب الأوضاع المضطربة في البلاد.

وقال البكري بابتسامة: "لكن لدينا أخبارا جيدة مع ذلك وهذه المرة من مصر، حيث نفذت الحكومة المصرية وعدها لنا بحل المشكلة التي أثرناها العام الماضي بسبب اختلاف أسعار البيع عن أسعار التحويل لعائدات الشركات إلى بلادها، وفعلا انتهي الحظر وتم حل المشكلة وهو تحرك إيجابي نشكر الحكومة المصرية عليه. وأضاف أن الأياتا تواصل مفاوضاتها وجهودها مع حكومات نيجيريا والسودان وأنجولا والجزائر والتي تحتجز لديها مجتمعة نحو ١.١ مليار دولار .

وخلال اجتماعهم الذي سبق انعقاد المؤتمر السنوي ٧٣ لأعضاء الجمعية العامة للأياتا احتشدت أولويات عديدة على جدول أعمال مجلس المحافظين للأياتا. ووفقا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران صفوت مسلم فقد تصدرت قضية تطبيق لوائح انبعاثات الكربون على شركات الطيران وكذا خدمات البيانات المباشرة، والأخير يطبقه بالفعل نصف أعضاء مجلس المحافظين، حيث تتشارك البيانات حول المبيعات المباشرة وغير المباشرة، ونأمل فى أن تتحسن هذه الخدمة مع زيادة الشركات التي تنضم لهذه المنظومة

وخلال اجتماع مجلس المحافظين انتخب رئيس شركة مصر للطيران لعضوية لجنة التسمية المنوط بها تحديد التكليفات وتوقيتاتها لعمليات الأياتا مع أعضائها، حيث سبق انتخابه لعضوية مجلس المحافظين العام الماضي، والذي يضم في عضويته ٢٨ عضوا يضعون ويرسمون سياسات المنظمة عاما كاملا.

