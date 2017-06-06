اتحاد العمال: لا توجد تنظيمات عمالية في قطر نتواصل معها

التحرير

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محمد عاطف

قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قطر لا يوجد بها تنظيم نقابي للتواصل معه ومتابعة أوضاع العمالة المصرية في الدوحة، مشيراً إلى أن الاتحاد يتابع أوضاع العمالة من خلال الملحق العمالي بالسفارة عبر وزارة القوى العاملة.

وأكد الجمل في تصريح خاص لـ«التحرير» بأن الاتحاد يتابع الأوضاع من خلال لجنة الأزمات والطوارىء بالوزارة، والتي بدورها تتواصل مع سفارة اليونان بصفتها الممثل الدبلوماسي لمصر في قطر، وذلك بعد أن صدر قرار من الخارجية المصرية بتمثيل اليونان لها دبلوماسيًا في الدوحة.

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وعن حجم العمالة المصرية في الدوحة أوضح الجمل بأنها تصل إلى 250 ألف عامل بمختلف القطاعات والمستويات، مؤكدًا على أن الاتحاد لم يتلق أية إشارات أو بلاغات تتحدث عن إجراءات طارئة مع العمالة المصرية على خلفية قطع العلاقات مع قطر، معلقًا بقوله: نتابع الأوضاع من خلال لجنة الأزمات والطوارىء بوزارة القوى العاملة وبالتواصل مع سفارة اليونان بالدوحة، ولم ترد لنا أية شكاوى حتى الآن، ونتعشم أن تسير الأمور كما هي.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة ذكر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن لجنة الأزمات والطوارىء بالوزارة في حالة استعداد وتواصل كامل مع العمالة المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، مشيرًا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم وبدأت تواصلها لمتابعة أوضاع العمالة المصرية في قطر، وذلك بعد إعلان القاهرة قطع علاقاتها معها وغلق المجالين الجوي والبحري بين البلدين وأن الدوحة لم تبلغ الحكومة المصرية أية قرارات صدرت بشأن العمالة المصرية لديها.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا عن قرار الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وأعنلت اليونان إنها ستمثل مصر دبلوماسيًا في قطر.