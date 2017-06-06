مشاهير أهانهم «رامز تحت الأرض»| سخر من وزن أحدهم واستضاف آخر رغم مرضه

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أزمات عديدة واجهها برنامج "رامز تحت الأرض"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في رمضان هذا العام، بداية من درجة الخطورة، ومرورًا بإيذاء الضيوف، ووصولًا باتهاماته بالفبركة.

إلا أن المثير في الأمر أن الهجوم طال الفنان رامز جلال هذة المرة بسبب تعليقاته على الضيوف، والتى وصلت لحد الإهانة منهم، واستضافه بعضهم على الرغم من إصابتهم بأمراض تمنعهم من خوض تلك التجربة.

ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز هؤلاء الفنانين اللذين أهانهم رامز جلال في البرنامج.

إيناس الدغيدى

أثارت حلقة المخرجة إيناس الدغيدى الكثير من الجدل بسبب ما تضمنته الحلقة من تعليقات ساخرة ومثيرة، والتلميح لما هو معروف عنها بجرأتها الشديدة وتقديمها لأعمال فنية مثيرة عن الحب والعاطفة، قائلا: "تفتكروا ياجماعة اللى زى إيناس الدغيدى لو صورت فيلم فى الصحرا هتسميه إيه العراء فى الصحراء، قبلة حنان بين الكسبان، الجسد العارى فى الصحارى، زئير الرغبة".

ولم تتوقف سخرية رامز عند هذا الحد فقط، ولكنه كشف عن إجرائها لعمليات تجميل فى ألمانيا عندما ذكر ذلك "صرف إيناس الدغيدى على عمليات التجميل ظاهر على وشها".

أحمد فتحي

أثارت أيضًا حلقة الممثل الكوميدي أحمد فتحي الكثير من الجدل ، ليس فقط بسبب سخرية رامز من وزنة قائلًا: "السحلية هتهيص في اللحمة"، ولكن بسبب استضافه من الأساس للبرنامح، على الرغم ما يعانية من مشاكل صحية في القلب، خاصة وأنه أجرى بسببه عملية جراحية مؤخرا، وكان من الممكن أن يودي بحياته في ظل المشاهد المرعبة والمفزعة التي يتعرض لها ضيوف رامز جلال خلال البرنامج.

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كهربا

هجوم كبير تعرض له رامز جلال بعد السخرية التى طالت نادى الزمالك خلال محاولة إستفزازة للاعب الزمالك "محمود كهربا"، في إحدي حلقات البرنامج التى كان يستضيفه بها مع نجم الأهلى "مؤمن زكريا"، واجتاحت تعليقات منشور اللاعب محمود كهربا بعد المقلب عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، وطالبوا رامز جلال بالاعتذار لجماهير الأبيض بعد السخرية منهم بشكل مبالغ فيه.

الأمر الذي دفع "كهربا" لتبرير الموقف قائلًا: "يا جماعة رامز جلال ده اخويا وحبيبى من قبل البرنامج ومفيش حاجة خالص أنا وهو اتصالحنا فى الحلقة، وهنفضل طول عمرنا صحاب مفيش حاجة، وبخصوص رامز مع جماهير الزمالك، هو بيحب جماهير الزمالك جدا بس هو كان بيستفزنى بس وانا اخدت حقى تالت ومتلت منه".

فيفي عبده

تعرضت أيضًا الفنانة فيفي عبدة للسخرية بعد إكتشافها المقلب ومحاولة رامز جلال انتشالها من الرمل، ليسخر من وزنها قائلًا: "داحنا لو بنشيل كونتينر كان طلع".

نادية الجندي

لم تسلم نادية الجندي من سخرية رامز جلال الجريئة في بعض الأوقات، والسخرية شملت ملابسها، كما شملت أسماء أفلامها التي اشتهرت بها، ورد "رامز" على سؤالها حول سر تقديمها الدائم لدور الجاسوسة قائلًا: "لأنها تحب تلميع الأوكر".