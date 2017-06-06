«بخاف من الطلاق» و«هعتزل الفن في هذه الحالة».. أبرز تصريحات مي كساب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

الفنانة مي كساب من أبرز المطربات اللاتي ركزن على التمثيل بالساحة الفنية وجمعت بين موهبة الغناء والآداء التمثيلي، حلّت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية "القاهرة والناس"، وأدلت بمختلف التصريحات عن حياتها الشخصية والفنية، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز ما قالته مي بالحلقة.

1- كنت حاسة إني مش هتجوز

قالت مي كساب إنها كانت تخشى الزواج تجنبًا لحدوث أي مشكلات مع زوجها أو اكتشافها خيانته لها وطلاقها مثلما يحدث مع معظم الفتيات، وأضافت: "أنا عندي فوبيا الطلاق.. كان عندي إحساس إني مش هتجوز خالص".

2- تعليقها على فارق السن بينها وبين أوكا

أوضحت مي أنها تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب فارق السن بينها وبين زوجها المطرب الشعبي أوكا، واستطردت قائلة: "الناس بقت قليلة الأدب أوي.. فى ناس بتكتبلي تقولي انت قد أمه وهو ابني"، مشيرة إلى أنها تكبره بـ9 سنوات، وأضافت ساخرة: "عملي مشكلة فرق السن بيحب يتفرج على أفلام الكرتون وأنا لأ"، لافتة أنها تزوجت أوكا عن حب وأنه شخصية هادئة على عكس عصبيتها.

3-خسرت ناس كتير في أزمة "أوكا وأورتيجا"

علّقت مي على الأزمة التي تعرّض لها زوجها أوكا وزميله أورتيجا والقبض عليهم بتهمة التزوير للتهرب من أداء الخدمة العسكرية، قائلة: "من أصعب الأزمات اللي مريت بها.. وخسرت فيها ناس مش جدعان"، مشيرة إلى أن الأهل والأصدقاء كانوا من أكثر المساندين لها في تلك الأزمة، ووضحت أن أحد أصدقاء زوجها الذي صرّح لها بعدم علم أوكا وأورتيجا بمسألة التزوير وأن مدير أعمالهم هو من قام بذلك، وبعد طلبها منه أن يشهد بذلك رفض، وتابعت قائلة: " كنت بعتبره زى أخويا.. صدمني صدمة حياتي.. وكمان بيطلع أسرار بيتي وخناقتي مع زوجي".

4- هاجمت سياسيي البرامج

تحدثت مي كساب عن أغنيتها "كله بيتمنظر" وصرّحت أنها كانت مقصودة للهجوم على سياسيي البرامج الذين ظهروا وقت ثورة "25 يناير" والمدافعين عن نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في وقت سلطته والمناهضين له بعد تنحيه عن السلطة، وأضافت قائلة: "كنت قاصدة الناس اللي بتتغير وبتتمنظر وفجأة بقوا ثورجية".

5- هعتزل الفن لو جوزي طلب

أكدت على أن زوجها أوكا يشجعها دائماً على عملها، لكنه لو طلب منها اعتزال الفن ستفعل ما يطلبه، وسألتها بسمة وهبة: "هتتخلي عن أحلامك اللي محققتهاش؟"، لتجيب مي قائلة: "لو لم تتحقق أحلامي هاعتزل، هاحس بالإحباط، ومش هعافر".

شاهد أيضا بالفيديو | مي كساب: أوكا عوضني عن حنان أمي بالفيديو| مي كساب: خسرت ناس كتيرة في أزمة «أوكا وأورتيجا» فيديو | مي كساب تحتفل ببراءة زوجها.. والأهالي يرقصون في الشوارع تعرف على الموقف القانوني في اتهام مي كساب مدير أعمال «أوكا» بتزوير أوراق زوجها فيديو.. مي كساب تتهم مدير أعمال أوكا وأورتيجا بتوريطهما في «قضية التزوير» مي كساب تطرح أغنية «حبيبة قلبي» بمناسبة عيد الأم مي كساب تقدم التعازي لأمير طعيمة في وفاة والده

6- إفتقدت أحمد الفيشاوي



عبّرت مي عن افتقادها للفنان أحمد الفيشاوي الذي شاركها بطولة جميع أجزاء السيت كوم "تامر وشوقية" ماعدا الجزء الأخير "لما تامر ساب شوقية" التي قامت الأولى ببطولتها بدونه، وأعربت أنها لم تكن سعيدة في التمثيل بالجزء الأخير من المسلسل بدون الفيشاوي.

7- كنت فاكرة نفسي روشة

عرض شيخ الحارة صورة لمي وهي طفلة، وعندما رأتها سخرت قائلة: " لما كنت فاكرة نفسي روشة.. كانت والدتي اللي مفصلالي هدومي".

8- أوكا عوضني عن حنان أمي

قالت مي: "حضن الرجل الوحيد هو اللى يعوض حنان وعطف الأم، وزوجي أوكا استطاع تعويضي عن حنان أمي بعد وفاتها بنسبة 90%".

9- لحلمي بكر: خليك حنين

وجّهت رسالة للملحن حلمي بكر الذي يهاجم دائماً الشكل الغنائي الذي يقدمه زوجه وزملائه أورتيجا وشحتة كاريكا، لذااكتفت بالقول له: "خليك حنين".

10- بكره الصحافة

كشفت مي عن سبب كرهها للصحافة، قائلة: "بعد زواجي بشهرين إتفاجئت بعنوان صحفي يقول إن مي كساب تنضم للمطلقات" للإعلان عن انضمامي لمسلسل اسمه "المطلقات"، واصفة ذلك بـ"الرخص"، وأضافت أنها تعرضت لمثل هذه المواقف كثيراً وأكدت ذلك بأنه "تسويق رخيص"، وتابعت أنها تطالب دوماً من نقابة الصحفيين بتطهير مهنة الصحافة من هؤلاء المضللين،خاصة إصدار أخبار عنها من أسماء مجهولة لذا ترد عليهم عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" واصفة نفسها بـ"البررم"، لافتة أنها لا تعمم هجومها على كافة الصحفيين لكنها توجّه حديثها إلى "الصحافة الصفراء"، وأشارت إلى أنها عند مواجهتها لتلك الحالات تتصل برؤساء التحرير لمعاقبة الصحفي المهين لها.

11- سما المصري لازم تبطل غناء

إنتقدت مي كساب المطربين والمطربات اللاتي يظهرن على الساحة الغنائية وهم لا يملكون موهبة الغناء ووصولهم للجمهور عن طريق كليبات معينة، ونصحت الفنانة سما المصري بالتوقف عن الغناء، قائلة: "أنا شايفة سما ممثلة كوميدية مش مغنية".