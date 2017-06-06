أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"مميش": جذب خدمة سفن ملاحية جديدة لقناة السويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"مميش": جذب خدمة سفن ملاحية جديدة لقناة السويس

01:59 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

الفريق مُهاب مميش

الإسماعيلية_انجي هيبة:

كشف الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، نجاح هيئة قناة السويس في جذب خدمة "CJX" التابع لمجموعة "CMA CGM" الملاحية للعبور في المجرى الملاحي بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح.

وأكد "مميش" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا النجاح يأتي تكليلاً للسياسات التسويقة الناجحة التي تبنتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، والتي تكاملت مع عمليات تطوير المجرى الملاحي خاصة بإنشاء قناة السويس الجديدة، بما مكّن الهيئة من استقطاب مزيد من الخطوط الملاحية والخدمات التابعة لها، وشجّع الشركات الملاحية على زيادة أعداد سفنها التي تعبر قناة السويس لاسيما المتجهة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى الصين.

وأوضح البيان أن خدمة "CJX" 17 تضم سفينة حاويات تابعة بأكملها إلى مجموعة "CMA CGM" بمتوسط حمولات 145 ألف طن للسفينة الواحدة، ومن المقرر أن تتضمن هذه الخدمة القيام بــ 104 رحلة سنويًا عبر قناة السويس.

وأضاف الفريق مميش أن أولى سفن هذه الخدمة العابرة للقناة هي سفينة الحاويات "CMA CGM LOIRE"، ومن المقرر أن تعبر صباح غدٍ الأربعاء ضمن قافلة الشمال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء.. تعيين مدراء جدد لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

    بالأسماء.. تعيين مدراء جدد لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

    أخبار
  • مميش: إنشاء منطقتين صناعيتين ومدينة سكنية بشرق بورسعيد - (صور)

    مميش: إنشاء منطقتين صناعيتين ومدينة سكنية بشرق بورسعيد - (صور)

    أخبار

  • "اقتصادية قناة السويس": السفن القطرية ستعبر المجرى الملاحي

    أخبار
  • مصادر بهيئة قناة السويس: لن نمنع السفن القطرية من المرور

    مصادر بهيئة قناة السويس: لن نمنع السفن القطرية من المرور

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • المركزي المصري يوضح موقف بنك قطر الوطني بعد مقاطعة الدوحة

    المركزي المصري يوضح موقف بنك قطر الوطني بعد مقاطعة الدوحةأخبار

  • الجزيرة تقطع البث عن خطاب تميم عقب ارتباكه الشديد - فيديو

    الجزيرة تقطع البث عن خطاب تميم عقب ارتباكه الشديد - فيديوأخبار

  • تعرف على عدد سكان قطر الأصليين

    تعرف على عدد سكان قطر الأصليينهو وهي

  • موقع إسرائيلي يكشف

    موقع إسرائيلي يكشف "كلمة السر" في قطع العلاقات مع قطرأخبار

  • الفايننشال تايمز: فدية بمليار دولار أججت الخلاف بين قطر ومنافسيها الخليجيين

    الفايننشال تايمز: فدية بمليار دولار أججت الخلاف بين قطر ومنافسيهاأخبار

  • بالصور- تعرف على

    بالصور- تعرف على "الفاتنة" الإيرانية التي يستعين بها رامز جلال فيفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| عمرو أديب: تم «مسمرة» قطر في اللوحة السوداء للإرهاب

فيديو| عمرو أديب: تم «مسمرة» قطر في اللوحة السوداء للإرهاب

فيديو| رفعت السعيد عن قطر: هي «أتفه» من كده.. وواخدة «أكبر من حقها»

فيديو| رفعت السعيد عن قطر: هي «أتفه» من كده.. وواخدة «أكبر من حقها»

فيديو| الإبراشي: العرب حكموا على قطر بـ«العزلة»

فيديو| الإبراشي: العرب حكموا على قطر بـ«العزلة»

بالفيديو.. أبو ريدة عن انتقال صلاح لليفربول: «كنت سعيدا به في روما»

بالفيديو.. أبو ريدة عن انتقال صلاح لليفربول: «كنت سعيدا به في روما»