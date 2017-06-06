"بيزنس" مراكز تأهيل القدرات لدخول الكليات يدق أبواب لجان امتحان الثانوية العامة

كتب- عبدالله قدري:

من أمام مجمع المدارس بنصر الدين في شارع الهرم، ومدرسة أم المؤمنين، بدأ "بيزنيس" الكليات والدورات التدريبية التحضيرية للكليات في الانتشار، لجذب أنظار طلاب الثانوية العامة.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة يوم الأحد الماضي، للقسمين العلمي والأدبي على مستوى مدارس الجمهورية، حيث شهد الامتحان تطبيق نظام "البوكليت" على الطلاب.

يقف شباب في مقتبل العمر على جانبي الطريق، ينتظرون خروج الطلاب، ليبادروهم بأوراق الدعاية لكليات الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، وكورسات خاصة لتأهيل طلاب الثانوية عند التخرج.

ويقول أحد شباب الدعاية من أمام مدرسة أم المؤمنين -فضل عدم نشر اسمه- لـ"مصراوي"، إن طريقة تقديم طلاب الثانوية العامة إلى الكليات المذكورة، إحضار أصل رقم الجلوس، 2صورة بطاقة، 3صور شخصية، سحب ملف القدرات، والتوجه إلى مكتب التنسيق بجامعة القاهرة لإجراء اختبار القدرات قبل يوم 1يوليو.

وعن المقابل المادي للموزعين، قال "إنه مندوب من أحد المراكز التعليمية، ويتقاضى راتبه الشهري مثل أي موظف في الشركات الحكومية والخاصة"، مؤكدا أن لديهم توجيهات بالتواجد أمام مقار اللجان والمدارس"لأن ده بيشهر المركز" -وفق قوله.

وامتلأت الأرض بأوراق الدعاية والإعلان، بعد أن انتهى الطلاب من امتحان اللغة الألمانية والإسبانية ومادة الاقتصاد، "الورق ده مش مهم أكثر من الامتحان بالنسبة لنا"، وفق قالت إحدى طالبات الثانوية عقب خروجها من لجنة الامتحان.​