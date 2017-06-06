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مطار القاهرة: سفر 33 قطرياً على الخطوط الكويتية بعد وقف الرحلات مع الدوحة

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مصراوي Masrawy

مطار القاهرة: سفر 33 قطرياً على الخطوط الكويتية بعد وقف الرحلات مع الدوحة

01:45 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

مطار القاهرة: سفر 33 قطرياً على الخطوط الكويتية بعد وقف الرحلات مع الدوحة

كتب– طه عبيد:

غادر 33 قطريًا كانوا يقيمون بالقاهرة، مطار القاهرة اليوم الثلاثاء، متجهين إلى الكويت ومنها إلى الدوحة، وذلك تنفيذا لقرارات المصرية بوقف العلاقات مع قطر ومنع استقبال الرحلات الجوية أو سفر الخطوط الوطنية المصرية إلى الدوحة.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 33 راكبًا قطرياً على متن الطائرة الكويتية المتجهة إلى الكويت.

وأضافت المصادر، أنه بمناقشة الضباط للقطريين تبين أنهم مواطنين عاديين كانوا مقيمين بالقاهرة، وفور صدور القرار بوقف العلاقات بين البلدين قرروا العودة إلى الدوحة لحين تحسن الأحوال.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إنهاء إجراءات سفرهم دون أي مشاكل مثل أي ركاب بالمطار

وأعلنت ، ومصر، والبحرين، والإمارات، واليمن، والمالديف، ومورشيوس، أمس الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمين الدوحة بدعم "الإرهاب"، والتدخل في شؤون الدول العربية.

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