وزير التموين يصدر اللائحة التنفيذية لمشروع "جمعيتي"

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، اللائحة التنفيذية لمشروع "جمعيتي" لتحديد القواعد المنظمة لعمل المشروع.

ويأتي إصدار اللائحة بعد ملاحظة أن مشروع "جمعيتي" يعمل منذ بدون قواعد واضحة تحد بشكل واضح من حقوق والتزامات كل طرف سواء الشركات الحكومية المنفذة أو شباب المستفيدين.

وتتضمن اللائحة ١٤ مادة لتعريف المشروع وأهدافه، والتأكيد على أن منافذ جمعيتي تعتبر فروع تابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة.

وألزمت اللائحة الجديدة الشركات المنفذة للمشروع بتوفير التشكيلة السلعية المناسبة لشباب المشروع وصرف اللحوم والدواجن وكافة السلع الأساسية لتوفيرها للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة..

وأعدت اللائحة من خلال لجنة مشكلة برئاسة أحمد كمال معاون وزير التموين وممثلين من شباب "جمعيتي " والشركات المنفذة للمشروع.

وتنظم مواد اللائحة آلية استلام الشباب للسلع والبضائع من الشركات وكيفية المحاسبة المالية والتموينية وإجراء الاستعاضات السلعية، مع التأكيد على صرف مستحقاتهم المالية فى التوقيتات المحددة حفاظاً على حقوق الشباب وتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية.

كما نصت مواد اللائحة على انشاء ادارة مستقلة لإدارة المشروع بكل شركة من شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، للتأكد من التزام المنافذ بمواعيد العمل الرسمية المعمول بها بالمجمعات الاستهلاكية والالتزام ببيع السلع بالاسعار الرسمية المعمول بها فى المجمعات والاعلان عن اسعار السلع بخط واضح ومكان ظاهر للمواطنين،

ووصل عدد منافذ جمعيتي حتى الآن ما يقرب من ٢٥٠٠ منفذ مفتتح على مستوى كافة محافظات الجمهورية.