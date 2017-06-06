أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التموين يصدر اللائحة التنفيذية لمشروع "جمعيتي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير يصدر اللائحة التنفيذية لمشروع "جمعيتي"

01:30 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، اللائحة التنفيذية لمشروع "جمعيتي" لتحديد القواعد المنظمة لعمل المشروع.

ويأتي إصدار اللائحة بعد ملاحظة أن مشروع "جمعيتي" يعمل منذ بدون قواعد واضحة تحد بشكل واضح من حقوق والتزامات كل طرف سواء الشركات الحكومية المنفذة أو شباب المستفيدين.

وتتضمن اللائحة ١٤ مادة لتعريف المشروع وأهدافه، والتأكيد على أن منافذ جمعيتي تعتبر فروع تابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة.

وألزمت اللائحة الجديدة الشركات المنفذة للمشروع بتوفير التشكيلة السلعية المناسبة لشباب المشروع وصرف اللحوم والدواجن وكافة السلع الأساسية لتوفيرها للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة..

وأعدت اللائحة من خلال لجنة مشكلة برئاسة أحمد كمال معاون وزير التموين وممثلين من شباب "جمعيتي " والشركات المنفذة للمشروع.

وتنظم مواد اللائحة آلية استلام الشباب للسلع والبضائع من الشركات وكيفية المحاسبة المالية والتموينية وإجراء الاستعاضات السلعية، مع التأكيد على صرف مستحقاتهم المالية فى التوقيتات المحددة حفاظاً على حقوق الشباب وتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية.

كما نصت مواد اللائحة على انشاء ادارة مستقلة لإدارة المشروع بكل شركة من شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، للتأكد من التزام المنافذ بمواعيد العمل الرسمية المعمول بها بالمجمعات الاستهلاكية والالتزام ببيع السلع بالاسعار الرسمية المعمول بها فى المجمعات والاعلان عن السلع بخط واضح ومكان ظاهر للمواطنين،

ووصل عدد منافذ جمعيتي حتى الآن ما يقرب من ٢٥٠٠ منفذ مفتتح على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التموين يُقيل رئيس قطاع التجارة الداخلية.. والأخير:

    وزير التموين يُقيل رئيس قطاع التجارة الداخلية.. والأخير: "علشان كشفت

    أخبار

  • "بقالي التموين": السلع التموينية لشهر يونيو تُصرَف بانتظام

    أخبار

  • "بقالي التموين": طرح السلع بالمنافذ.. وانتظام عملية صرف المقررات لشهر

    أخبار
  • التموين: صرف 3 مليارات جنيه دعمًا لـ 70 مليون مواطن خلال رمضان

    التموين: صرف 3 مليارات جنيه دعمًا لـ 70 مليون مواطن خلال رمضان

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • موقع إسرائيلي يكشف

    موقع إسرائيلي يكشف "كلمة السر" في قطع العلاقات مع قطرأخبار

  • السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرة

    السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرةأخبار

  • حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحة

    حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحةأخبار

  • أشهر سيارات الشيخة موزة والدة أمير قطر

    أشهر سيارات الشيخة موزة والدة أمير قطرسيارات

  • عمرو أديب: خطأ مذيعى الجزيرة عقب قطع العلاقات كارثي - فيديو

    عمرو أديب: خطأ مذيعى الجزيرة عقب قطع العلاقات كارثي - فيديوأخبار

  • الفايننشال تايمز: فدية بمليار دولار أججت الخلاف بين قطر ومنافسيها الخليجيين

    الفايننشال تايمز: فدية بمليار دولار أججت الخلاف بين قطر ومنافسيهاأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المركزي للمحاسبات" يكشف مخالفات مالية بجهاز تتمية التجارة الداخلية في التموين

"المركزي للمحاسبات" يكشف مخالفات مالية بجهاز تتمية التجارة الداخلية في التموين

وزير التموين يصدر اللائحة التنفيذية لمشروع "جمعيتي"

وزير التموين يصدر اللائحة التنفيذية لمشروع "جمعيتي"

فيديو| عمرو أديب: تم «مسمرة» قطر في اللوحة السوداء للإرهاب

فيديو| عمرو أديب: تم «مسمرة» قطر في اللوحة السوداء للإرهاب

فيديو| رفعت السعيد عن قطر: هي «أتفه» من كده.. وواخدة «أكبر من حقها»

فيديو| رفعت السعيد عن قطر: هي «أتفه» من كده.. وواخدة «أكبر من حقها»