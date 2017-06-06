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القبض على مهندس بحوزته سيارة مسروقة: "اشتريتها بـ 20 ألف بس"

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مصراوي Masrawy

القبض على مهندس بحوزته سيارة مسروقة: "اشتريتها بـ 20 ألف بس"

01:33 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

القبض على مهندس بحوزته سيارة مسروقة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن القبض على مهندس صادر ضده 11 حكمًا قضائيًا بمنطقة حدائق القبة، يقود سيارة (كيا سيراتو)، مثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى وبحوزته رخصة تسيير وتوكيل باسمه "مزورين".

التفاصيل بدأت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بصحبتهم قوة من رجال المباحث ألقوا القبض على (محمد ح س 49 سنة)، مطلوب للتنفيذ عليه في 11 حكم حبس بإجمالي 6 سنوات اثناء سيره بسيارة كيا سيراتو مُثبت عليها لوحات معدنية ملاكي منوفية محلية الصنع بالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة تبين انها خاصة بسيارة أخرى ماركة فيات.

كشف فحص السيارة وجود تلاعب بأرقام الشاسيه والموتور وأن اصل لوحاتها مبلغ بسرقتها من سنة 2013 بمنطقة الهرم، واعترف المتهم بشراء السيارة من أحد الأشخاص رفض الإرشاد عنه.

وقال المتهم إنه اشترى السيارة بمبلغ 20 ألف جنيه، وأنه كان على علم بأنها من متحصلات حادث سرقة وقام بتغيير اللوحات المعدنية والتلاعب برقمي الشاسيه والموتور وتزوير رخصة التسيير والتوكيل حتى يتمكن من السير بها.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية للنيابة العامة.

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